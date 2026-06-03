Unen esfuerzos UAZ, SEZ y SIPINNA en favor de salud y bienestar de estudiantes zacatecanos

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer las estrategias de atención integral dirigidas a la niñez y la adolescencia del estado, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades universitarias y educativas.

Por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) participaron el coordinador del Área de Ciencias de la Salud, Alfredo Salazar de Santiago; la directora de la Unidad Académica de Psicología (UAP), Jaira Lizeth Barragán García, y el director de la Unidad Académica de Odontología (UAO), Marco Tulio Bernal Elías.

La mesa de diálogo contó con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), encabezadas por la directora de Fortalecimiento Institucional, Carol Casillas de Luna, y el enlace del Programa Escuela y Salud, Ramón Iván García Cruz. Asimismo, asistió la titular del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Fátima Soriano Canizalez.

En este encuentro se abordaron acciones conjuntas en materia de salud mental, promoción de estilos de vida saludables y vinculación académica mediante estrategias de servicio social y prácticas profesionales.

Durante la reunión se destacó la importancia de elaborar una agenda de trabajo coordinada entre instituciones para atender problemáticas identificadas en diversos centros educativos, en particular las relacionadas con salud mental, conductas de riesgo, adicciones, violencia escolar y fomento de hábitos saludables.

Las autoridades coincidieron en la necesidad de implementar estrategias sostenidas que permitan no solo la detección temprana de factores de riesgo, sino también el seguimiento y acompañamiento de estudiantes, docentes y familias, con el fin de generar un impacto positivo en las comunidades escolares.

Asimismo, se planteó fortalecer la participación de estudiantes de licenciatura y pasantes en servicio social de programas académicos como Psicología, Nutrición, Salud Pública y Odontología. Los universitarios podrán colaborar en actividades de promoción de la salud, diagnósticos comunitarios, campañas preventivas y proyectos de investigación orientados a resolver problemáticas específicas en los municipios.

En el caso particular de la Unidad Académica de Odontología, que actualmente implementa su Modelo de Servicio para la Atención de los problemas de salud bucodental en la zona de influencia de Guadalupe y Zacatecas, se acordó la revisión y actualización de convenios de colaboración específicos.

El objetivo es continuar brindando atención odontológica en instituciones de educación preescolar donde operan las Clínicas de Jardines de Niños (CLIJANI), así como atender a estudiantes de escuelas primarias mediante acciones de saneamiento básico para recuperar la salud bucal en la población infantil.

Uno de los acuerdos más relevantes fue avanzar en la actualización y formalización de convenios de colaboración entre las instituciones participantes, lo que permitirá ampliar la cobertura de los programas universitarios en escuelas de educación básica y fortalecer los espacios de prácticas profesionales y de servicio social.