Ofrecerá Curt Gabrielson talleres comunitarios en Museo de Ciencias UAZ

Zacatecas, Zac.- El Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se honra en recibir al Dr. Curt Gabrielson, quien participará como colaborador en el 26º Coloquio de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT), a celebrarse del 5 al 8 de noviembre en el Centro Interactivo Zigzag.

La visita fue anunciada por el divulgador científico Miguel García Guerrero, quien destacó que la UAZ, como institución anfitriona y comprometida con la divulgación científica, ha extendido esta invitación en el marco de su colaboración con el Coloquio. Gabrielson es reconocido por su labor en el norte de California, donde impulsa talleres que acercan la ciencia a comunidades diversas mediante el juego, la exploración libre y el diálogo horizontal.

Durante su bienvenida al Museo de Ciencias, el Dr. Gabrielson compartió su visión: “Todos los niños deben tener la oportunidad de aprender jugando. En comunidades con recursos, esto es posible; pero en otras, los fondos son insuficientes. Por eso es vital crear espacios accesibles para todos”.

Por su parte, García Guerrero subrayó que esta visita fortalece los vínculos entre los talleres comunitarios de ciencia y los programas complementarios de Quark, iniciativa de la UAZ que promueve la curiosidad científica y la construcción colectiva del conocimiento. “Aspiramos a integrarnos a la Alianza Global, compartir nuestras experiencias y enriquecernos con las suyas”, afirmó.

Gabrielson expresó su interés en conocer más sobre los programas del Museo de Ciencias y las actividades escolares en Zacatecas, con el objetivo de explorar futuras colaboraciones. “Muchos de los niños que participan en nuestros talleres son migrantes, hablan español y tienen raíces mexicanas. Esta visita me permitirá acercarme a su cultura desde el origen”, concluyó.