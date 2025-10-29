Acuerdan precios máximos de referencia para materiales pétreos

Zacatecas, Zac..- Producto del diálogo y el consenso, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, constructores y materialistas acordaron, este día, precios máximos de referencia para los materiales pétreos, informó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, luego de participar en la mesa de trabajo instalada con estos sectores.

Lo anterior, en virtud de que hace unas semanas, los costos se elevaron, en algunos casos, hasta el 100 por ciento, lo que provocó preocupación entre algunos sectores de la población, principalmente en el de la construcción, explicó.

Por tal motivo, dijo, el Gobernador David Monreal Ávila dispuso la realización de reuniones de diálogo y análisis sobre la problemática, con la finalidad de generar certidumbre sobre los costos de los materiales de construcción.

Durante estos encuentros, el Gobierno de Zacatecas, materialistas, constructores y transportistas analizaron la problemática y las alternativas de solución, de manera que pudieran establecerse acuerdos que beneficiarán a todas las partes.

En este sentido, se logró establecer algunos precios de referencia máximos, que serán válidos incluso durante el 2026, y que establecen costos en arena y grava de 500 pesos el metro cúbico, 295 pesos para la piedra y 180 para el tepetate.

Estos costos, finalizó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, serán aplicables en los municipios de Zacatecas y Guadalupe.