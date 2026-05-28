Realizan búsqueda forense en Luis Moya y Ojocaliente

Luis Moya, Zac.- La Comisión Local de Búsqueda de Personas realizó una diligencia de prospección en la comunidad El Milagro, en el Municipio de Luis Moya, en atención a las disposiciones del Gobernador David Monreal Ávila, de brindar acompañamiento y atención integral a familiares de personas desaparecidas.

Al atender las solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas, a través de la Comisión Local de Búsqueda, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado, llevaron a cabo una diligencia de búsqueda generalizada en Luis Moya, así como pega de cédulas de búsqueda en la cabecera municipal, ampliando estas acciones al municipio de Ojocaliente.

A esta diligencia de búsqueda forense generalizada, en acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se sumaron funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas; asimismo, participó las secretarías de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional y Guardia Nacional.