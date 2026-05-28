Trabaja TSJEZ sobre asuntos y normativas de este organismo

Zacatecas, Zac.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que preside el Magistrado Carlos Villegas Márquez, celebró sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo, en la que se analizaron, estudiaron y sometieron a votación diversos asuntos relacionados con la segunda instancia jurisdiccional, en cumplimiento de las atribuciones que competen a este órgano del Poder Judicial.

Asimismo, durante la sesión se canalizaron distintos asuntos al Tribunal de Disciplina Judicial, derivado de la entrada en vigor de la nueva normativa aplicable, a fin de que sean atendidos por la instancia competente conforme a sus facultades y atribuciones legales.

Con estas acciones, el Tribunal Superior de Justicia fortalece los mecanismos institucionales orientados a garantizar una función jurisdiccional eficiente, transparente y acorde con el marco normativo vigente, en beneficio de las y los justiciables.