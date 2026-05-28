Se reune Consejo Intermunicipal de Seguridad Publica de Región II en Tlaltenango

Tlaltenango, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila presidió el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región Sur II, en la cabecera municipal de Tlaltenango, donde se estableció que se tienen en activo 1.8 policías por cada 1 mil habitantes, lo que representa que no existe déficit.

En la reunión se evaluaron los avances en materia de pacificación y se trazó la hoja de ruta a seguir en los próximos meses, además del llamado a las autoridades estatales, federales y municipales a no bajar la guardia, sino continuar con la capacitación para policías.

El encuentro reunió a los presidentes municipales de Tlaltenango, Francisco Delgado Miramontes; Atolinga, Teresita de Jesús Arteaga Pérez; Florencia de Benito Juárez, Fortino Cortés Ramírez; Tepechitlán, Adolfo Cortez Santillán, y de Santa María de La Paz, Yoaly Magallanes Velázquez.

En el acto tuvieron participación Armando Toscano Yáñez, comandante interino de la Decimoprimera Zona Militar; Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional; Carlos Villegas Márquez, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia; Manuel Eduardo Flores Sonduk, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad; Juan Gabriel Sosa Pinto, jefe de estación del Centro Nacional de Inteligencia; Enrique Sierra Hernández, encargado de Periciales de la Fiscalía General de la República; Celeste Arteaga Ramos, titular del Instituto Nacional de Migración, y Ginés Jaime Ruiz García, subsecretario de Operación Policial.