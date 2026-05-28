Regresa a Zacatecas Elías Manzo con recital de piano en Teatro Calderón

Zacatecas, Zac.- El talento del pianista zacatecano Elías Manzo regresará a los escenarios de su tierra con un recital especial que se realizará el próximo domingo 31 de mayo, a la 1:00 de la tarde, en el Foyer del Teatro Fernando Calderón, como parte de las actividades impulsadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del Área de Arte y Cultura y la Unidad Académica de Artes (UAA).

Reconocido como una de las jóvenes figuras más sobresalientes del pianismo latinoamericano de su generación, Manzo interpretará un repertorio que transita entre la complejidad técnica y la riqueza expresiva de grandes compositores universales. El programa contempla la Partita No. 2 en do menor, BWV 826 de Johann SebastianBach, las Variaciones serias, Op. 54 de Félix Mendelssohn, Estampas de Claude Debussy y Islamey de Mili Balakirev, considerada una de las obras más desafiantes del repertorio pianístico.

La presentación llega en un momento clave dentro de la carrera del músico zacatecano, quien recientemente obtuvo el primer lugar en el Concerto Competition de Texas Tech University y se prepara para debutar el próximo 9 de junio en el Weill Recital Hall at Carnegie Hall, en Nueva York.

Ganador del Primer Lugar en el Chopin Texas International Piano Competition 2025 y del London Classical Music Competition 2022, Elías ha desarrollado una sólida carrera internacional que lo ha llevado a presentarse con importantes orquestas sinfónicas de México y Estados Unidos, así como participar en festivales internacionales en Turquía, Francia y Nueva York.

Sobre su desempeño artístico, el musicólogo y pianista Dr. Luca Chiantore ha destacado “la imaginación, arrojo y madurez personal” del intérprete, asegurando que “Elías Manzo ya no es una promesa del piano: es una realidad”. En el mismo sentido, el maestro Mauricio Náder lo ha definido como “un verdadero embajador del piano mexicano en el mundo”.

Formado en la Universidad Autónoma de Zacatecas bajo la guía del maestro Antonio Manzo y egresado de la Maestría en Piano Performance de Texas Tech University con el profesor Daniel del Pino, el joven pianista se ha consolidado como una de las voces jóvenes más importantes del piano mexicano actual.

El recital, que será de entrada libre, representa además una oportunidad para que el público escuche de cerca a uno de los intérpretes mexicanos con mayor proyección internacional en la actualidad.