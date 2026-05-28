Amplia CREE sus servicios a la ciudadanía

Guadalupe, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), refuerza los servicios de atención médica y de rehabilitación que se brindan en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), con la incorporación del médico Raúl Martínez Caldera.

A partir del mes de junio, el especialista brindará atención a niñas y niños con trastornos de lenguaje, neurodesarrollo, déficit de atención y problemas de audición, con lo que se amplía la cobertura y calidad de los servicios especializados que ofrece este centro.

Con esta nueva atención médica, el CREE refrenda su compromiso de brindar herramientas integrales para mejorar la calidad de vida de las familias zacatecanas, especialmente de la niñez, que requiere acompañamiento profesional para su adecuado desarrollo.

El Subdirector del CREE, Christian Alan Flores Rodriguez, destacó que el fortalecimiento constante de las áreas médicas y terapéuticas permite ofrecer diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y atención cercana a quienes más lo necesitan.

Las familias interesadas en agendar una cita pueden comunicarse al teléfono 4929231710 o acudir a las instalaciones del CREE, ubicadas en González Ortega número 13, en el centro de Guadalupe.