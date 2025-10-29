Entrega rector de UAZ credenciales a estudiantes de preparatoria

Zacatecas, Zac.- En una ceremonia celebrada en la Preparatoria 1, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) formalizó la entrega de credenciales a estudiantes de las Unidades Académicas de Preparatorias (UAPUAZ), reafirmando su compromiso con la identidad y pertenencia universitaria.

El rector de la UAZ, Ángel Román, encabezó el acto y destacó que la credencial representa la integración oficial de los jóvenes a la máxima casa de estudios del estado, además de simbolizar el inicio de una etapa formativa con responsabilidad y sentido de comunidad.

Por su parte, la directora de la UAPUAZ, Tania Libertad, subrayó que este documento va más allá de una simple identificación: “Es un compromiso con el estudio, con los valores institucionales y con el orgullo de portar el nombre de nuestra universidad”, expresó al dirigirse a los alumnos.

La responsable del Departamento Escolar, Samanta Deciré Bernal Ayala, detalló los beneficios prácticos de la credencial, como el acceso a tarifas preferenciales en el transporte público de la zona conurbada y urbana, así como el uso del servicio hacia el campus UAZ Siglo XXI. Además, informó que gracias al convenio vigente con la línea de autobuses Estrella Blanca, los estudiantes podrán acceder a un descuento del 50% en viajes estatales y nacionales durante los próximos dos años.

Finalmente, reiteró la importancia de portar la credencial en todo momento, ya que no solo facilita servicios, sino que acredita a los jóvenes como parte activa de la comunidad universitaria.

El evento contó también con la presencia de Marlene Castañeda, directora del plantel 1; Víctor Álvaro Campos, encargado de la Coordinación Académica de Preparatorias; y el docente Adrián Nevares.