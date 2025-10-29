Favorecen a familias de Mazapil con apoyos alimentarios

El Vergel Nuevo, Mazapil, Zac.- Para que lleguen paquetes alimentarios a los rincones más alejados del estado, el Gobernador David Monreal Ávila entregó apoyos del programa Corazón Contento a 200 familias de la comunidad El Vergel Nuevo, en Mazapil.

Comprometido con la alimentación suficiente y de calidad, el mandatario refrendó su compromiso con el bienestar de las personas de las comunidades rurales y eso expreso, se manifiesta con la colaboración que hizo patente el alcalde Mario Macías Zúñiga, al igual que otros 30 presidentes municipales que decidieron participar en este esquema de apoyo conjunto.

Ante pobladores de las comunidades Tecolotes, Los Rodríguez, Mimbres y El Vergel Nuevo, el Gobernador David Monreal subrayó que este programa fue diseñado para brindar suficiencia alimentaria a las familias más vulnerables, como son las de estas localidades.

Destacó que este año ha sido muy bueno porque habrá una importante producción en el campo, así como una copiosa cosecha de agua, lo que es motivo de alegría para las personas que se dedican a las actividades agropecuarias y porque eso garantiza tener alimentos en la mesa.

Como parte de las bondades del programa Corazón Contento, el Gobernador David Monreal ofreció llevar a las familias de las localidades cursos y talleres de capacitación que permitan la enseñanza de nuevos oficios y creación de productos que les sean de utilidad en su vida diaria.

Remarcó que, en su gira por este municipio del semidesierto zacatecano, hizo varios compromisos con los habitantes de las localidades rurales, como fue la rehabilitación de un tramo carretero en La Candelaria, además de construir más aulas en el Conalep Plantel Mazapil.

Además de llevar los paquetes alimentarios, juguetes y regalos a todas las niñas y los niños de El Vergel, el Gobernador David Monreal Ávila también rifó tabletas electrónicas y bicicletas.

También asistieron a este evento Gabriela Pinedo Morales, secretaria de Educación; Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud; Laura Elvia Bermúdez Valdés, directora del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace); Nieves Medellín Medellín, director general del Conalep; y José de Jesús Arceo Fierros, delegado de Él Vergel Nuevo.