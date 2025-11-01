Reconoce CANACOZAC apoyo de Ayuntamiento de Guadalupe al comercio local

Guadalupe, Zac.- La Cámara Nacional de Comercio Zacatecas (CANACOZAC SERVITUR), reconoció ampliamente las diversas acciones emprendidas por el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Pepe Saldívar, en materia de prevención, atención y ayuda al sector comercial y turístico de la Avenida García Salinas por la abertura de la bóveda subterránea.

Jesús Gabriel López del Bosque, Presidente de CANACOZAC SERVYTUR, felicitó al Presidente Municipal de Guadalupe y a las distintas áreas del Ayuntamiento que han brindado apoyo a la mitigación de las afectaciones económicas de este sector.

Asimismo, López del Bosque destacó la pronta acción en la ayuda, así como el hecho de que el Gobierno de Guadalupe ha tomado la seriedad ante este desastre natural al involucrar a expertos de la UAZ, Jiapaz y otras áreas que han ayudado a hacer los estudios necesarios.

“Agradecemos ampliamente nuestro Presidente Pepe Saldívar por todo el apoyo que nos ha hecho a todos los comerciantes de la Avenida García Salinas. Desafortunadamente este socavón que pues de manera inesperada quedó expuesto sin previo aviso”.

“La acción inmediata fue muy importante para nosotros, los apoyos para los comerciantes, sabemos que lo está tomando muy en serio y que ya pronto va a estar esta avenida arreglada para que nuestros comercios puedan seguir operando de manera normal”, indicó López del Bosque.

Como se ha venido informando, el municipio de Guadalupe -desde el momento de la abertura por las fuertes lluvias semanas anteriores- ha brindado el soporte a este sector para disminuir lo más posible la afectación de sus ventas.

Entre las obras destacan la creación del Plan Integral de Atención Emergente en coordinación con dependencias federales y estatales; también, la creación de un retorno vial sobre la avenida para mejorar la vialidad y facilitar el acceso a los negocios afectados; mesas de atención las 24 horas del día y los 7 días de la semana al sector; así como la creación de spots publicitarios para fomentar el consumo a estos negocios.

Sin olvidar, claro está, las reuniones técnicas que ha organizado el primer edil con especialistas de instancias académicas y gubernamentales, como la UAZ, Conagua, JIAPAZ y Obras Públicas del Estado de Zacatecas para para dar pronta solución a este problema, con el que ya se trabaja.

Cabe señalar que actualmente personal de obras públicas y de Jiapaz ya se encuentran trabajando llenando el piso desgastado al interior de la bóveda de aguas pluviales y de drenaje ubicada en el subsuelo, misma que abarca desde la comunidad de Bracho, Zacatecas, hasta el centro histórico de Guadalupe, pasando por la Avenida García Salinas, punto donde presenta filtraciones al exterior, provocando las aberturas de tierra en la zona.

Finalmente, las y los regidores integrantes del Cabildo de Guadalupe, integrado por todas las fracciones políticas, han reconocido que es la primera vez que un Presidente Municipal se ha involucrado a dar un tratamiento de fondo al problema del hundimiento en esta zona.