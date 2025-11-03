Capacita UAZ en impacto del turismo en áreas naturales protegidas

Zacatecas, Zac.- Personal que labora en el Parque Nacional Sierra de Órganos del pueblo Mágico de Sombrerete, Zacatecas, se capacita en “Impacto del turismo en áreas naturales protegidas”, impartida por la docente investigadora de la Licenciatura en Turismo y del Doctorado en Humanidades con especialidad en Patrimonio y Cultura para la Paz de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y certificada por la RED Conocer en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, Olga Guadalupe Vera Díaz.

Lo anterior, a través de la Unidad Académica de Historia de la UAZ; el Programa de Capacitación de la Coordinación de Vinculación de la UAZ; y la Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Zacatecas (SECTUR).

El propósito de la capacitación fue brindar las herramientas a las y los participantes para comprender las consecuencias ambientales, sociales y económicas del turismo en áreas naturales, e identificar estrategias para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.

Durante la actividad, se abordaron temas sobre: impactos ambientales del turismo, impactos sociales y culturales, turismo sostenible, y planificación turística y gestión en áreas naturales protegidas.