Limpios cementerios de Guadalupe tras celebración de Día de Muertos

Guadalupe, Zac.- Como resultado del operativo de limpieza de panteones implementado por el área de Servicios Públicos del Municipio de Guadalupe, se depositaron 21 toneladas de basura en el relleno sanitario.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría, José Antonio Flores Berúmen, quien aseguró que el Presidente Pepe Saldívar les dio la instrucción de mantener limpios estos campos de descanso eterno antes, durante y después de los días 1 y 2 de noviembre.

“Cumplimos con las indicaciones de nuestro Presidente Municipal, de mantener en todo momento la limpieza en los 11 panteones de Guadalupe, esto para que las familias de los difuntos pudieran pasar un rato tranquilo y sin preocupaciones recordando a sus familiares que se han adelantado”, indicó el funcionario.

Agregó que en total el fin de semana comprendido del 31 de Octubre al 2 de Noviembre, se recibieron en el relleno sanitario 246 toneladas de basura, de las cuales 21 corresponden exclusivamente a cementerios.

Reporta Protección Civil de Guadalupe saldo blanco

Por su parte, el Coordinador de Protección Civil municipal, el Comandante Jonathan Díaz Oliva, informó que durante el operativo de prevención por el día de muertos, hubo saldo blanco en los diversos panteones del municipio.

Agregó que en dicho operativo consistió en la presencia de dos elementos por cementerio para cubrir los 11 campos santos, los cuales estuvieron al pendiente de cualquier incidente, además de ayudar a las personas adultas mayores a caminar al interior de los panteones para que no sufrieran alguna caída.