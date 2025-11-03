Posponen Foro sobre Reforma Electoral

Zacatecas, Zac.- El Foro sobre Reforma Electoral que llevará a cabo la administración federal de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la del Gobernador David Monreal Ávila, fue pospuesto para el próximo 12 de noviembre, informó el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Dijo que esta consulta permitirá a especialistas, investigadores y ciudadanía en general construir un sistema electoral más justo y equitativo, con reglas más claras; un sistema que brinde la oportunidad de elegir a los mejores perfiles, pero, sobre todo, que permita fortalecer la democracia.

Hay temas de vital importancia, comentó, que se pondrán bajo la lupa, fundamentales para avanzar en la construcción del sistema democrático, como la democracia participativa, que permitirá abrir los espacios de decisión a la ciudadanía para que sea ésta la que determine, con base en sus anhelos y necesidades, el camino por el cual quiere avanzar.

Como ciudadanía, agregó, “tenemos la capacidad de definir nuestro destino, de determinar nuestras prioridades y construir el andamiaje que permitirá a las nuevas generaciones tener un país más justo, equitativo, con autoridades que respondan a sus necesidades y que representen realmente sus intereses”.

El Secretario General de Gobierno destacó el financiamiento hacia los organismos electorales y los partidos políticos, pues, “tenemos la obligación de fomentar un gasto inteligente, evitar los derroches y el encarecimiento del voto. La austeridad debe ser una regla que todos debemos promover y aplicar”.

En suma, finalizó, son muchos los aspectos que habrán de analizarse, como el sistema de partidos, la efectividad del sufragio, la justicia electoral, el tema de las autoridades electorales, las libertades políticas, entre otros, lo que permitirá el fortalecimiento del sistema político.