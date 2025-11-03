Se gradúan 400 estudiantes de UTZAC como técnicos superiores universitarios

Zacatecas, Zac.- A través de la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac), el Gobierno del Estado entregó a la sociedad alrededor de 400 alumnos graduados como Técnicos Superiores Universitarios (TSU) en Minería, Terapia Física, Mecatrónica, Agricultura Sustentable y Protegida, Tecnologías de la Información, Desarrollo de Negocios, Capital Humano, Mantenimiento Industrial, Procesos Industriales, y Energías Renovables y Desarrollo Sostenible.

Este importante logro refleja el compromiso de la Utzac con la formación de profesionales con valores, bienestar y sentido humano, preparados para integrarse con éxito al entorno laboral y contribuir al desarrollo de Zacatecas y de México.

La Rectora de la Utzac, Violeta Cerrillo Ortiz, destacó que este logro es compartido, pues las madres y los padres de familia son un pilar fundamental en el camino académico de sus hijos e hijas, por lo que reconoció el esfuerzo, compromiso y sacrificio que representa acompañarlos hasta esta meta.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las y los docentes de cada programa educativo, quienes, con vocación y entrega, contribuyeron a la formación integral de las y los estudiantes, al brindarles herramientas para su desarrollo profesional y personal.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando, rompiendo el protocolo tradicional, las madres y los padres de familia entregaron personalmente las constancias de graduación a sus hijos e hijas, gesto que simbolizó el esfuerzo compartido y llenó el recinto de emoción y orgullo.

Con este acto académico, a través de la Utzac, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso con la excelencia educativa y con la formación de generaciones que transformen positivamente su entorno por medio del conocimiento, la innovación y los valores.