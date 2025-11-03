Unen lazos educativos y culturales UAZ, Embajada de Ucrania y Cámara de Diputados

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de impulsar la cooperación internacional en el ámbito académico y cultural, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) recibió en rectoría a la delegación de la Embajada de Ucrania en México, en un acto respaldado por la Cámara de Diputados LXVI Legislatura y el Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas.

El evento fue presidido por el rector Ángel Román, quien dio una cálida bienvenida a las y los representantes diplomáticos, reafirmando que la UAZ es una institución de puertas abiertas. En su mensaje, subrayó que las expresiones artísticas y culturales son pilares fundamentales en la formación integral del estudiantado, y ofreció los espacios y servicios universitarios a la Embajada de Ucrania para fomentar el intercambio educativo y cultural.

Por su parte, el diputado federal Ulises Mejía Haro agradeció la hospitalidad del rector y celebró la realización del concierto del pianista y etnomusicólogo ucraniano Taras Filenko. En su intervención, destacó que la cultura es el primer puente para construir vínculos más amplios en los ámbitos tecnológico, económico y académico, y enmarcó esta colaboración como un gesto de solidaridad entre naciones.

La embajadora adjunta de Ucrania, Viktoria Khaladzhi, expresó su entusiasmo por presentar la riqueza cultural de su país en Zacatecas, y se mostró convencida de que esta visita puede abrir nuevas rutas de cooperación entre universidades mexicanas y ucranianas. Asimismo, invitó a la comunidad universitaria a asistir al concierto que se celebrará hoy a las 18:00 horas en el Teatro Fernando Calderón.

En el mismo tenor, la agregada cultural Lessia Milutenko extendió una invitación formal a la UAZ para integrarse al proyecto internacional “Global Ukrainian Studies”, iniciativa impulsada por la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska. Enfatizó que sería un honor que la UAZ se convierta en la primera universidad mexicana en sumarse a esta red global de colaboración académica.

Milutenko también reiteró la invitación al concierto, destacando que Taras Filenko es una figura destacada que recorre el mundo compartiendo una cultura europea, antigua y profundamente significativa.

Finalmente, el pianista Taras Filenko compartió un emotivo mensaje de hermandad, afirmando que su música no solo representa a Ucrania, sino también a México y al mundo. Convencido de que todos compartimos aspiraciones comunes de belleza y justicia, agradeció al rector por abrir espacios a la juventud, a la que considera el futuro de cada nación.

En el acto estuvieron presentes el coordinador de Planeación, Armando Flores de la Torre; el director de la Unidad Académica de Artes, Alfonso Vázquez Sosa; la docente investigadora de la Unidad Académica de Humanidades, y la docente investigadora de la Unidad Académica de Economía.