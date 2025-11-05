Anuncian exposición «Somos Guardianes» en Campo Real Vinícola

Trancoso, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, reitera su compromiso con la promoción turística del estado, como parte fundamental para el desarrollo y activación del sector; en este contexto, a través de la Secretaría de Turismo, anunció la exposición temporal “Somos Guardianes”, del reconocido artista plástico mexicano César Menchaca, que se llevará a cabo en Campo Real Vinícola.

El Subsecretario de Promoción Turística, Iván de Santiago, resaltó la importancia de dar visibilidad a todas las actividades culturales y deportivas realizadas en el estado, con el objetivo de atraer a turistas y visitantes interesados en disfrutar de los encantos de Zacatecas.

En encuentro con medios de comunicación, César Menchaca, artista de renombre internacional, se mostró entusiasmado por presentar su obra en Zacatecas; destacó sus colecciones “Somos mundiales”, “El arte en el deporte”, “Cabalgando”, “Bravura y Elegancia”, trabajo que ha dejado huella en eventos de gran relevancia como la Fórmula Uno, Boxeo, Fútbol Americano, Béisbol, Mundial de Fútbol, Golf, entre otros.

La exposición “Somos Guardianes” se inaugurará el 6 de noviembre, en el Museo de la Barrica de Campo Real Vinícola, con una duración inicial de tres meses, y la posibilidad de extenderse hasta seis meses. La entrada será gratuita, incluida en el recorrido por la vinícola, y estará abierta de martes a domingo de 11:00 a 19:00 horas.

Durante los fines de semana, se ofrecerán promociones especiales para grupos, con actividades adicionales como catas de vino, brunch, posadas, Buen Fin y recorridos nocturnos.

La exposición contará con 35 piezas únicas a la venta, esculturas en resinas intervenidas con chaquiras de cristal y aplicaciones en patinado, con medidas que oscilan entre 454 por 478 por 316 centímetros.

El arte de César Menchaca ha conquistado no sólo espacios culturales y galerías alrededor del mundo, sino también los corazones de reconocidas personalidades del ámbito artístico, deportivo y empresarial.