Despiden a personal que eligió retiro voluntario en SEDIF

Zacatecas, Zac.- Con profundo reconocimiento y emotividad, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, homenajeó a 24 trabajadoras y trabajadores que decidieron culminar su trayectoria laboral, mediante el Programa de Retiro Voluntario, en un evento lleno de gratitud, convivencia y calidez familiar.

La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, encabezó la ceremonia de homenaje, donde destacó el invaluable esfuerzo y la entrega de quienes, durante décadas, dedicaron su tiempo y su talento al bienestar de las familias zacatecanas.

“Hoy reconocemos su entrega, su cariño y el amor con el que sirvieron a Zacatecas. Ustedes son ejemplo de compromiso, de honestidad y de vocación de servicio. Gracias por haber sido parte de esta gran familia del SEDIF”, expresó Hernández de Monreal ante un público conmovido que aplaudió la trayectoria de los homenajeados.

Los reconocidos formaron parte de diversas áreas del SEDIF, como Servicios Generales, Maquila, Recursos Materiales, el CREE, Casas Hogar y la Procuraduría, entre otras. Cada uno recibió un reconocimiento oficial por su destacada labor, así como apoyos alimentarios como muestra de gratitud y acompañamiento en esta nueva etapa de sus vidas.

Las y los homenajeados cumplieron trayectorias que abarcan desde 10 hasta 44 años de servicio, marcadas por su compromiso con la atención y el apoyo a quienes más lo necesitan.

El ambiente de celebración se fortaleció con un desayuno de convivencia, que reunió a trabajadores en activo, ex trabajadores y familiares, donde abundaron las sonrisas, los abrazos y los recuerdos compartidos; ahí, se respiró un aire de orgullo y pertenencia, propio de quienes han dedicado su vida al servicio público con pasión y entrega.