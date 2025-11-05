Organiza Guadalupe concurso de ixtle y cartonería

Guadalupe, Zac.- Con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias guadalupenses y gracias al impulso y gestiones del Gobierno de Pepe Saldívar, se llevó a cabo la clausura del taller de Ixtle y Cartonería dirigido a mujeres con fines de autoempleo.

En total fueron 30 mujeres las que acudieron a este taller con la intención de aprender habilidades que les permitan emprender su propio negocio y generar ingreso para sus familias.

Cristina Díaz Rosales, Secretaria de Desarrollo Económico, resaltó estar muy agradecida con el primer edil por las gestiones que realiza para llevar a cabo este tipo de programas que empoderan a las mujeres por medio del autoempleo.

“Gracias a Hugo Jasso, Director del Museo de Guadalupe por el espacio, a Cesar Sánchez, de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal y por supuesto gracias a nuestro presidente municipal Pepe Saldívar por sus gestiones, que siempre son un éxito”, expresó la Secretaria de Desarrollo Económico.

Por su parte, Cesar Sánchez Barajas, Titular de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, reconoció la dedicación y el esfuerzo de las mujeres participantes, a quienes felicitó por asistir y a quienes dijo que, “estos talleres les otorgaran herramientas de aprendizaje que les brindarán la posibilidad de generar una actividad de emprendimiento”.

Cabe señalar que las 30 mujeres guadalupenses que participaron en este proyecto, participarán en la primera edición del Concurso Municipal de Nacimientos Guadalupe 2025, en donde tendrán oportunidad de implementar los conocimientos adquiridos en esta actividad.

Con acciones de este tipo, el Gobierno de Pepe Saldívar, refrenda su compromiso de contribuir en el mejoramiento de la convivencia y el empoderamiento de las mujeres a través del emprendimiento.