Participa Zacatecas en Encuentro Internacional de Estadístas de Género

Ciudad de México.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, fue representado por la Secretaria de las Mujeres, Karla Isabel Guardado Oropeza, en el Encuentro Internacional de Estadistas de Género, donde compartió las acciones y avances que la entidad impulsa en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres.

La titular de la Secretaría de las Mujeres destacó las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Zacatecas para promover la autonomía económica, el liderazgo femenino y la prevención de la violencia de género, en concordancia con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

“Zacatecas avanza con paso firme hacia la igualdad sustantiva. Desde el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, trabajamos todos los días para garantizar que las mujeres tengan acceso real a oportunidades, a espacios de decisión y a una vida libre de violencia. Participar en este encuentro nos permite fortalecer alianzas y compartir experiencias que enriquecen nuestras políticas públicas con perspectiva de género”, dijo.

El encuentro reunió a especialistas, investigadoras, funcionarias y representantes de organismos internacionales, quienes analizaron los principales retos y estrategias para fortalecer la participación de las mujeres en la vida pública, la política y la toma de decisiones.

La presencia de Zacatecas en este espacio reafirma el compromiso del Gobierno estatal con la igualdad sustantiva, la equidad de género y la construcción de una sociedad más justa e incluyente, donde las mujeres sean protagonistas del desarrollo social y económico.