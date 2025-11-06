Jaqueline, Fátima y María Fernanda candidatas a reina de la Feria de la Virgen 2025

Guadalupe, Zac.- Tres bellísimas jóvenes guadalupenses aspiran a portar la corona bajo el título de reina de la máxima fiesta del municipio, la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe en su edición 2025, a efectuarse del 5 al 14 de diciembre.

Jacqueline Ortiz Ortiz, Fátima Berenice Domínguez Hernández y María Fernanda Tapia Chávez son las candidatas que conformarán la próxima Corte Real, quienes fueron presentadas en una ceremonia en la terraza de la Sala Magna del Centro Platero.

En representación del Presidente Municipal de Guadalupe, Pepe Saldívar, Estrella Martínez Alonso, Directora del Sistema DIF Municipal, comentó que esta presentación de las candidatas es un reflejo de la belleza y la magia de la fiesta más tradicional y representativa del municipio, la cual permite vivir la identidad, los valores y el espíritu de alegría que representa a las y los guadalupenses.

Martínez Alonso informó que esta Corte Real es con causa, ya que cada una de ellas representarán proyectos sociales que recaudarán fondos en favor de la ciudadanía que más lo necesita.

Por su parte, Raúl Alejandro Guerrero Chávez, Coordinador General del Comité Organizador de la Feria Estatal de la Virgen de Guadalupe, reconoció el compromiso y dedicación que impondrán las candidatas en las actividades que estarán llevando a cabo en las próximas semanas.

Cabe informar que las candidatas fueron seleccionadas luego de un lanzamiento de una convocatoria, y tras analizar los proyectos y su perfil se hizo la elección por el impacto positivo de sus proyectos.

Además de que la elección de la reina y las princesas se llevará a cabo a través de un cómputo único, y los fondos recabados se donarán a asociaciones civiles que se dediquen a ayudar a grupos vulnerables del municipio.

La corte real

Jacqueline Ortiz Ortiz tiene 21 años y cursa el séptimo semestre de la carrera de Puericultura en la Universidad Sierra Madre, y uno de sus pasatiempos es el maquillaje.

Fátima Berenice Domínguez Hernández tiene 23 años y es egresada de la carrera de Enfermería, su pasatiempo es el ciclismo de montaña.

María Fernanda Tapia Chávez tiene 23 años, es egresada de la carrera de Psicología y su pasatiempo es ir al cine.