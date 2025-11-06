Zacatecas cerca de cumplir meta ambiental: 70% de residuos electrónicos recolectados

Zacatecas, Zac.-Previo a la conclusión de la campaña “Va por el Planeta”, impulsada por el Ayuntamiento de Zacatecas en conjunto con la empresa Proambi, el director de Medio Ambiente, Isaac Rivera Ruvalcaba, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar participando en esta importante iniciativa que fomenta el reciclaje de desechos electrónicos y promueve una cultura ambiental responsable.

Rivera Ruvalcaba informó que la primera etapa de la campaña concluirá el próximo 20 de noviembre, y al cumplirse la meta de recolección, se entregarán cañones, equipos de cómputo y teléfonos celulares nuevos a las instituciones educativas participantes, como un reconocimiento a su compromiso con el cuidado del planeta.

“Estamos recolectando material en el Centro Educacional Alejandra Moreno, ubicado en la colonia Mecánicos, además de los puntos establecidos en distintas escuelas. Invitamos a las y los zacatecanos a donar sus electrónicos que ya no funcionen —celulares, tabletas, computadoras o pantallas— para darles un nuevo uso y evitar que terminen contaminando el medio ambiente”, expresó.

El titular de Medio Ambiente destacó que, gracias al entusiasmo de la población y de las comunidades escolares, los contenedores de acopio ya registran un avance del 70%. Confió en que, antes del cierre de la campaña, se alcanzará la meta establecida, beneficiando directamente a las instituciones que han participado activamente.

La Dirección de Medio Ambiente reiteró la invitación a todas y todos los zacatecanos para que sigan aportando sus residuos electrónicos antes del 20 de noviembre, recordando que cada acción cuenta y que el esfuerzo colectivo puede transformar positivamente el entorno.