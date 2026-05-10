Asegura Pepe Saldívar que Guadalupe es epicentro deportivo

Zacatecas, Zac.- La presencia de atletas de alto rendimiento, así como de jóvenes deportistas de diversas disciplinas, sigue aumentando en los espacios destinados a estas actividades en el municipio de Guadalupe, así lo pudo constatar Pepe Saldívar al recorrer la Unidad Deportiva y al supervisar la rehabilitación de la cancha de soccer del parque la Purísima.

Lo anterior se debe a que el municipio le ha apostado fuerte a la mejora y la construcción de más infraestructura de esta índole, esto con la finalidad de ser semillero de nuevos atletas y de seguir fortaleciendo el tejido social, transformando a Guadalupe en epicentro deportivo en el Estado.

Asimismo, por encomienda de la Presidenta de México, Claudia Sheimbaum Pardo, el municipio de Guadalupe encabezado por Pepe Saldívar, se sigue sumando a la fiesta mundialista con la rehabilitación de la cancha de futbol 7 de La Purísima, un espacio que reúne a guadalupenses de todas las edades para disfrutar del deporte más popular del mundo.

El municipio de Guadalupe consolida su legado deportivo con la construcción y rehabilitación de cuatro canchas, ejemplo de ello es la rehabilitación de la cancha de La Purísima, proyecto que refiere el cambio del pasto sintético, la instalación de luminarias de la más alta calidad, de porterías y del enmallado completo.

Pepe Saldívar, quien estuvo acompañado del diputado Saúl Cordero y de regidoras y regidores, comentó que este espacio estará listo aproximadamente dentro de dos semanas, y que tienen previsto inaugurarlo con algunos torneos ráfaga que organizará la Dirección Municipal del Deporte, “todo muy acorde a como la Presidenta ha encargado al municipio de Guadalupe: tener espacios con infraestructura deportiva de calidad para el disfrute de la ciudadanía”.

Cabe recordar que los otros tres proyectos del programa Mundial Social 2026 para Guadalupe fueron las dos canchas de futbol 5 de la Unidad Deportiva y también la de usos múltiples de la comunidad de Tacoaleche.

Convive Pepe Saldívar con deportistas

En el mismo orden de ideas, el alcalde guadalupense visitó este fin de semana la Unidad Deportiva, donde se dio el tiempo de practicar con jóvenes tenistas en la cancha de tenis y verificar el buen estado de los campos de softbol, tiro con arco, soccer y futbol americano, por nombrar algunos.

Fue en esta última en donde Pepe Saldívar disfrutó del encuentro de futbol americano entre Mineros de Zacatecas -que tiene su sede en Guadalupe- contra los Venados Azules de San Luis Potosí, que participan en la Football Alliance México (FAM).