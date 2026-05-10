Obtienen estudiantes de Cecytez primer lugar en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica

Querétaro, Qro.- Estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Cecytez) lograron el primer lugar en la final del Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica, Robótica y Hackathon 2026, certamen realizado en la ciudad de Querétaro que convocó a más de 650 jóvenes de todo el país.

Los jóvenes Jairo Misael Barrios Novella, Víctor Manuel Bra Castillo y Juan Diego Salazar Gutiérrez, estudiantes del Plantel El Lampotal del municipio de Vetagrande, junto con su asesora Blanca Esthela Collazo Bañuelos, representaron a la entidad con un prototipo tecnológico desarrollado para mejorar el proceso de desgranado de ajos, que destaca por su innovación, funcionalidad y pertinencia para el sector agrícola.

Explicaron al grupo de jueces calificadores que esta propuesta tecnológica busca optimizar el proceso de desgrane de los ajos, lo que facilita el trabajo de productores y contribuye a mejorar la eficiencia en la cadena productiva, por loque destacó entre las propuestas presentadas por equipos de otras 28 entidades federativas.

El Director General del Cecytez, Julio César Ortiz Fuentes, reconoció el esfuerzo y dedicación del equipo ganador, destacó que este resultado es muestra del talento que existe en Zacatecas y del impulso que la administración estatal, a través de la estrategia educativa instruida por el Gobernador David Monreal Ávila en la Agenda del Progreso, brinda a la ciencia, la tecnología y el desarrollo emprendedor.

Ortiz Fuentes agradeció el respaldo del Gobierno de Zacatecas que otorgó, a través de la Secretaría de Educación, su titular Gabriela Pinedo Morales, las facilidades para permitir a las y los jóvenes del Cecytez detonar sus capacidades y posicionarse en los peldaños más altos en certámenes nacionales, con lo que mantienen al Colegio en la vía para refrendarse como uno de los mejores de México.

Reconoció el compromiso, la creatividad y la sólida formación académica de todos los jóvenes que conformaron a la delegación y que participaron en distintas pruebas de investigación, robótica o hackathon, a quienes exhortó a no detener su recorrido por la vía del crecimiento y a seguir alimentando su hambre de conocimiento, pues serán claves para garantizar el bienestar y progreso en su desarrollo académico y profesional.