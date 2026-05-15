Realizarán estudiantes de UTZAC estadías internacionales en Estados Unidos

Zacatecas, Zac.- Como parte de un proceso de renovación institucional que busca abrir horizontes globales para la juventud, de acuerdo con la encomienda del Gobernador David Monreal Ávila, la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (Utzac) concretó la salida de tres estudiantes de excelencia hacia campamentos formativos en Carolina del Norte y California, Estados Unidos.

En reunión con padres de familia de los estudiantes seleccionados, la Rectora Violeta Cerrillo agradeció la confianza depositada en la institución y destacó que este logro es fruto de un esfuerzo administrativo ordenado y transparente.

Después de varios años de espera, dijo, hoy la Utzac vuelve a conectar con el mundo. “Nuestra meta es que el talento de Zacatecas no tenga fronteras y que la Universidad sea, nuevamente, esa plataforma de oportunidades reales que las y los estudiantes merecen”.

La Rectora hizo un reconocimiento especial a la labor de Carolina Chávez, jefa del Centro de Idiomas y Movilidad de la Utzac, quien lideró la gestión técnica y el acompañamiento académico para que los estudiantes cumplieran con los estándares internacionales requeridos.

Los jóvenes que representarán a la Utzac en esta etapa de vinculación internacional son: Jorge Antonio Carrillo Ortiz, de Procesos Industriales (Mountain Camp, California); Edgar Alek Guerra Carreón, de Mercadotecnia (Mountain Camp, California), y Gabriel Vital García, de Gestión del Capital Humano (Camp Charlotte, North Carolina).

Este resultado, que forma parte de la Agenda del Progreso, marca el inicio de una nueva etapa de modernización en la Universidad, donde la prioridad del Gobernador David Monreal Ávila es garantizar que el esfuerzo de las y los alumnos y sus familias se traduzca en experiencias profesionales de alto impacto internacional.