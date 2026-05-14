Remodelan Lienzo Charro de Guadalupe; impulsa Pepe Saldívar deporte nacional

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de contar con instalaciones óptimas para albergar competencias estatales y nacionales del deporte nacional por excelencia, la Charrería, los gobiernos de David Monreal y de Pepe Saldívar llevan a cabo en conjunto la remodelación del Lienzo Charro de Guadalupe.

Asimismo, este deporte, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, también forma parte de las acciones emprendidas por el Guadalupe Deportivo, con el mejoramiento de la infraestructura física, incluyendo una iluminación escénica.

«Gracias al señor Gobernador David Monreal Ávila, tenemos listo este espacio para recibir el Congreso y Campeonato Estatal Charro, que estará albergando a más de 100 infantes participantes, además de 26 equipos de escaramuzas y 54 equipos de la categoría libre de muchos municipios del estado», informó el primer edil.

Cabe señalar que la inauguración del recinto se realizará el próximo sábado 16 de mayo dentro de las actividades del Congreso y Campeonato Estatal Charro, pero es importante subrayar que éste comienza un día antes, el viernes 15 de mayo a mediodía, y tendrá actividades durante todo un mes, por lo que el municipio Guadalupe se vestirá de charro.

La remodelación refiere a la instalación de un domo en el carril rectangular o «manga» y de luminarias de alta calidad en el área perimetral, interior y exterior capaz de ofrecer buena visibilidad y uniformidad; cambio de piso, herrería en todo el recinto deportivo; también, la rehabilitación de los baños, cambio de arena, pintura exterior e interior y el rectángulo de cala de 24 por 6 metros.

Es así que, el deporte en Guadalupe vive un auge de gran actividad, consolidándose como un eje central en la mejora de infraestructura física deportiva y un anfitrión importante de eventos de talla nacional e internacional de prácticamente todas las disciplinas.