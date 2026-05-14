Elías Manzo, egresado UAZ triunfa en certamen musical Texas Tech

Zacatecas, Zac.- El talento zacatecano brilló a nivel internacional con el reciente triunfo del pianista Elías Manzo, egresado de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien fue reconocido como ganador del Concerto Competition 2026 de la School of Music de Texas Tech University, uno de los concursos más relevantes para jóvenes solistas de dicha institución.

El concurso, considerado uno de los más importantes para jóvenes solistas de la institución estadounidense, reunió a destacados intérpretes de distintas disciplinas instrumentales y vocales. Sin embargo, la participación de Elías Manzo destacó por la interpretación del Concierto para Piano No. 1 de Franz Liszt, obra emblemática del repertorio romántico reconocida por su complejidad técnica y exigencia interpretativa.

Gracias a este logro, el músico formará parte de la temporada 2026–2027 de la School of Music, donde se presentará en el concierto oficial de ganadores acompañado por la orquesta universitaria, interpretando nuevamente la obra de Franz Liszt.

Además del reconocimiento individual, el resultado marca un precedente dentro de la competencia, ya que por primera vez un pianista obtiene el máximo galardón del Concerto Competition, consolidando la presencia del piano dentro de esta importante plataforma artística universitaria.

Actualmente, Elías Manzo cursa estudios de posgrado en Piano Performance en Texas Tech University, institución donde ha desarrollado una destacada actividad artística y académica mediante recitales, concursos y proyectos especializados.

El reconocimiento representa un avance importante en su trayectoria como concertista y fortalece la proyección internacional del talento zacatecano, colocando también el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas en espacios de excelencia musical a nivel internacional.