Obtiene Zacatecas segundo lugar nacional en Olimpiada de Matemáticas

Zacatecas, Zac.- La cultura matemática sigue viva y transforma las vidas de niñas, niños y jóvenes en el estado, gracias a la colaboración entre el Gobierno que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas (ANPM) y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Lo anterior quedó demostrado con los resultados que obtuvo la delegación estatal en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, que se llevó a cabo en Jalisco, donde Zacatecas obtuvo ocho medallas de oro, siete de plata y tres de bronce.

El Director General del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, afirmó que el Gobierno de Zacatecas, a través de la Agenda del Progreso, impulsa el talento de este sector de la población, con muy buenos resultados, lo cual, se reflejará no sólo en la mejora de las condiciones de desarrollo de estas niñas, niños y jóvenes, sino en el progreso del estado, en general.

Zacatecas se posicionó en el segundo lugar nacional del medallero con un total de 18 preseas, solamente superado por Morelos, que logró 21. El estado estuvo representado por 24 niñas, niños y jóvenes, quienes participaron en dos procesos: los de primero, segundo y tercer grado de primaria lo hicieron en línea; de cuarto a sexto grado de Bachillerato fue presencial.

Así lo informó el Delegado de Olimpiadas del Comité Directivo de la ANPM en Zacatecas, Amilkar Javier Fraga Hernández, quien destacó los demás logros obtenidos en los distintos eventos nacionales e internacionales del grupo de alumnos que participan a través de esta asociación.

El Director de la Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, Juan Martínez Ortiz, se refirió a la relevancia de fortalecer la enseñanza de esta disciplina en todos los niveles educativos: “Es un método para ver el medio circundante y relacionarse con otros seres humanos; es un método para resolver problemas y es lo que realmente se queda y es útil en la vida, es lo más importante”, dijo.

A la presentación de estos resultados y el reconocimiento al esfuerzo de estudiantes, familias e instituciones que colaboran y se solidarizan para hacerlo posible, acudió también Rosa Isela Menchaca Márquez, presidenta de la mesa directiva de la ANPM en Zacatecas, colaboradores, exolímpicos que ahora asesoran al alumnado y padres y madres de familia.