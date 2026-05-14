Gracias a estrategia de seguridad, aumenta participación ciudadana en Guadalupe: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- Gracias a la estrategia de seguridad implementada en coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum, David Monreal y el municipio de Guadalupe, se percibe un ambiente de convivencia sana y pacífica, así lo consideró el alcalde Pepe Saldívar.

Al presidir la mesa de construcción de paz en la región Guadalupe, el presidente municipal aseguró que gracias a que se percibe un ambiente más seguro, los festivales y los torneos deportivos realizados en el Pueblo Mágico cuentan con una mayor participación de la ciudadanía.

“Quiero reconocer la estrategia de seguridad implementada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y por el Gobernador David Monreal, misma que se replica en Guadalupe y en todos los municipios del Estado, pues sin duda ya se respira un ambiente más seguro, lo que permite realizar más actividades culturales, deportivas y recreativas con una amplia participación de la ciudadanía”, indicó el edil.