Difunden en UAZ Cartilla de los Derechos de las Mujeres

Zacatecas, Zac.- Como parte de las acciones permanentes para promover la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, la administración estatal, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo la difusión de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres en la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Durante este encuentro, dirigido a alumnas y alumnos de licenciatura y maestría, se abrió un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de que las mujeres participen activamente en los ámbitos académicos, sociales y de toma de decisiones; destacó el papel fundamental de las juventudes en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Karla Guardado Oropeza, destacó que desde el Gobierno de Zacatecas, a través de la Agenda del Progreso, se impulsan políticas públicas orientadas a garantizar que las mujeres conozcan, ejerzan y defiendan plenamente sus derechos.

“La participación de las jóvenes en los espacios públicos y académicos es indispensable para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria; por ello, seguimos acercando herramientas e información que permitan fortalecer su autonomía y su desarrollo”, se expresó durante la actividad.

La funcionaria dio a conocer los servicios y programas que ofrece el Gobierno de Zacatecas, a través de la dependencia a su cargo, enfocados en la orientación, atención y acompañamiento integral para mujeres en situación de violencia.

Entre las acciones presentadas se encuentran los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social, así como las estrategias de prevención y capacitación, dirigidas a fortalecer los derechos de las mujeres en distintos sectores de la sociedad.

Como parte de esta jornada informativa, se presentó el Protocolo de Actuación para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Sexual en la Universidad Autónoma de Zacatecas; resaltó la importancia de consolidar espacios educativos seguros, incluyentes y libres de cualquier tipo de violencia.

El Gobierno de Zacatecas, a través de la Secretaría de las Mujeres, reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas para impulsar acciones que contribuyan al bienestar, la igualdad y el desarrollo pleno de las mujeres.