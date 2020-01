No aumentarán precios en restaurantes en el primer trimestre del año

Zacatecas, Zac.-Carlos de la Torre García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Zacatecas, comentó que, ante el alza en insumos para la preparación de alimentos, no se prevé aún el aumento de los precios, sino, que se esperará al primer trimestre antes de implementar dichas acciones, esto, a que se viene saliendo de una excelente temporada decembrina.

No se ha manifestado que se requiera subir los precios, ya que, es necesario esperar al primer trimestre del año para valorar cuáles son los productos básicos que van a afectar en el tema de coste de insumos, aseguró el de la Torre García.

En respuesta al posible aumento de los precios por parte de la industria panadera, el presidente, señaló, que la industria es libre de tomar sus decisiones, pero, por el lado de los restaurantes, opinó, que es necesario la espera de tres meses para la toma de decisiones.

Independientemente de la situación económica que se presente, existe la apertura y cierre de negocios, puesto a que hay algunos, que no logran pasar de esta curva de aprendizaje o inversión, aseveró Carlos de la Torre García.

El 2019 fue un año complejo, aunque, el centro histórico se fue significativamente al alza en los periodos vacacionales, además de la presencia de festivales culturales y actividades decembrinas, donde existió una afluencia y ventas formidables que no eran esperadas.

Al día de hoy, el centro histórico de la capital zacatecana, resulta ser un buen mercado para el empresario e invertir en el ámbito restaurantero.

En el tema de seguridad, no se tiene el dato que en su sector exista un gran impacto por parte de la inseguridad, sin embargo, a nivel nacional, de los percances que están sucediendo, aunque esté fuera de sus manos, no significa que no se pueda detener la problemática. Por ello, se debe de pedir a las autoridades que garanticen la seguridad, concluyó.