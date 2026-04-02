Crece el turismo en Guadalupe

Durante el primer trimestre del año 2026, han sido todo un éxito los recorridos “Entre conos, historia y devoción”, donde familias y visitantes disfrutan de los lugares más emblemáticos del Pueblo Mágico de Guadalupe.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde, Pepe Saldívar, de acuerdo al último informe realizado por la Dirección de Turismo del Municipio, donde se detalla que más de 120 personas llevaron a cabo el recorrido durante los días 30 y 31 de marzo, así como 1 de abril.

Dichos recorridos turísticos tienen la finalidad de conocer aquellos sitios que son esenciales para mantener la categoría de Pueblo Mágico, así como de incentivar la derrama económica en cada rincón del municipio.

Por su parte, la Directora de Turismo, Alba Dena, detalló que “Entre conos, historia y devoción” contempla visitas guiadas al Museo Comunitario de Zóquite, el Santuario del Niño de las Palomitas, los Conos de Tacoaleche y la emblemática Casa Grande.

Asimismo, cabe señalar que gracias a esta iniciativa de reafirmar el orgullo de las raíces y tradiciones de Guadalupe, ha animado a que tanto ciudadanos como gente foránea que visita la región se interese en conocer más del pueblo mágico.

Finalmente el edil aseguró que estos recorridos se seguirán realizando para impulsar experiencias que fortalecen el turismo y el sentido de pertenencia en este municipio.