Encanta Vivaldiano a Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el máximo foro del 40 Festival Cultural Zacatecas, el espectáculo internacional Vivaldiano: El resplandor de Venecia se erigió como uno de los momentos más deslumbrantes de la programación, al ofrecer una experiencia escénica de alto nivel al fusionar las artes visuales con una ejecución impecable, inspirado en la obra del célebre compositor barroco Antonio Vivaldi.

Con un montaje que logró impresionar al público a través de una propuesta innovadora que reinterpretó el legado de Vivaldi, desde una perspectiva contemporánea, este espectáculo la esencia que ha inmortalizado al compositor italiano.

En el sexto día de actividades del Festival Cultural Zacatecas 2026, esta producción internacional reafirmó el carácter multidisciplinario del encuentro al presentar una versión renovada del aclamado Vivaldianno, proyecto concebido por el compositor checo Michal Dvořák, integrante de la banda Lucie.

La propuesta, conocida como Vivaldianno Reloaded, destacó por su capacidad de integrar música en vivo con proyecciones en 3D, danza contemporánea, efectos láser y un diseño lumínico de gran formato, que construyó una narrativa escénica envolvente que mantuvo la atención del público de principio a fin.

Cada elemento sobre el escenario contribuyó a generar una atmósfera inmersiva que transportó a los asistentes a la luminosa y fascinante Venecia, consolidando una experiencia multisensorial que ha dado reconocimiento internacional al proyecto.

Con esta presentación, Vivaldianno no solo confirmó su prestigio global, sino que también se posicionó como uno de los espectáculos más memorables dentro de la agenda de la máxima fiesta de la cultura de los zacatecanos.

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