Conmemora Zacatecas Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de visibilizar y generar acciones que promuevan la inclusión, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto para la Atención e Inclusión de las personas con Discapacidad (Incluzac), conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y exhorta a construir una sociedad neuroinclusiva, donde la diferencia no sea vista como un obstáculo, sino como una característica más de la diversidad humana.

En el Año del Progreso 2026 se busca transformar la percepción para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, pues “no es solo una fecha en el calendario; es una herramienta estratégica de comunicación y transformación social”, dijo la titular del Instituto, Miriam García Zamora.

Recordó que el 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas instauró este día a fin de realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista.

El trastorno del espectro del autismo (TEA) es una condición del neurodesarrollo que afecta la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral. Se caracteriza por dar lugar a dificultades para la comunicación e interacción social y para la flexibilidad del pensamiento, así como de la conducta de la persona que lo presenta.

El autismo no es una enfermedad, las personas que viven con él tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que nos rodea. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, se logra incrementar la calidad de vida, expresó García Zamora.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se incrementa un 17% al año. Cada año se diagnostican más niños con autismo que con sida, cáncer y diabetes juntos.

El único estudio que existe en México, impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población infantil.

En Zacatecas, con base en el padrón estatal del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad, existen 523 registros, de los que 417 son hombres y 106 son mujeres.

Miriam García enfatizó el reconocimiento a las familias de las personas con TEA por los esfuerzos que realizan. Por ello llamó a trabajar de manera constante y conjunta, sociedad y gobierno, en la visibilización.

Agregó que las redes de apoyo juegan un papel primordial, ya que, a través de compartir experiencias, se aprende sobre la condición que vive la persona autista, porque al llegar esta condición a una familia es natural que se viva miedo y angustia. Es por ello que también es importante la salud mental de las personas cuidadoras.

Por medio del Instituto para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad se generan políticas públicas que aseguren el acceso de todas las personas a todos los espacios en igualdad de condiciones. Además, se implementan evaluaciones integrales sobre trastornos del neurodesarrollo, lo que permite la detección oportuna del trastorno del espectro autista.