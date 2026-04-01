Capacita Gobierno de Guadalupe a servidores públicos en primeros auxilios

Para el Gobierno de Pepe Saldívar es crucial que los servidores públicos del Ayuntamiento de Guadalupe estén capacitados en materia de primeros auxilios, porque puede marcar la diferencia ante una situación de emergencia antes de que llegue la ayuda profesional.

Ante esta situación es que se llevó a cabo una capacitación a través del la Dirección de Protección Civil Municipal y el Órgano Interno de Control que busca instruir en temas de atención inmediata, controlar sangrados, realizar RCP (reanimación cardiopulmonar), inmovilizar fracturas, limpiar heridas y actuar con seguridad evitando entrar en pánico.

Un empleado capacitado mejora la seguridad general en el lugar de trabajo, así lo señaló el Encargado del Departamento de prácticas del buen gobierno y atención ciudadana, que acudió en representación del Órgano Interno de Control.

Asimismo, agradeció al Presidente Municipal Pepe Saldívar por buscar que el municipio esté capacitado y que trabaje en armonía y reafirmó su compromiso de trabajar para continuar con estas prácticas y acciones que benefician a todos.

Finalmente, es de suma importancia destacar que la persona especializada de brindar las capacitaciones fue la paramédica Irma Medina de la Cueva, de la Coordinación de Protección Civil del municipio de Guadalupe a cargo de Jonathan Díaz Oliva.