Noche mágica: Pablo Alborán enamora a Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Ante miles de espectadoras y espectadores, congregados en el foro principal del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026 y sus distintas arterias, el cantautor español Pablo Alborán ofreció una presentación memorable, marcada por el romanticismo y la conexión emocional, con la que conquistó al público zacatecano, como parte de su gira internacional Global Tour KM0 2026/27.

Antes, en encuentro con medios de comunicación, Alborán expresó su profunda gratitud y emoción por estar en esta ciudad, a la cual describió como eterna, llena de poesía y arte; además, reflexionó sobre las claves de su éxito, el poder unificador de la música y animó a otros artistas a visitar Zacatecas, por su belleza inspiradora y la calidez de su gente.

Dijo sentir nervios pero también agradecimiento por el público y las personas que viajaron para el concierto de esta noche, por lo qur prometió «darlo todo». Dijo que estar en México es un regalo.

En esta presentación, el cantautor español hizo un recorrido por sus 15 años de carrera; interpretó canciones icónicas como «Solamente tú», «Saturno» y «Quién», en un concepto de la gira que significa un homenaje a la gente que quiere disfrutar de la vida, una celebración, un agradecimiento a la vida.

Tras una pausa de tres años, Alborán regresó a los escenarios y sumó en su gira a Zacatecas, con un repertorio que combinó sus grandes éxitos con adelantos de su próximo álbum KM0, una evolución sonora que reafirma su vigencia y proyección global, al tiempo que posiciona al festival de las y los zacatecanos como uno de los encuentros culturales más relevantes del país.

La jornada artística del cuarto día de actividades del Festival Cultural se extendió con una amplia oferta en distintos foros. En el mismo escenario principal, la agrupación Rani encendió el ambiente, con una propuesta fresca de rock y pop, que logró una conexión inmediata con el público.

En contraste, el Ciclo de Piano en el Teatro Fernando Calderón ofreció un momento de alto nivel interpretativo, con la pianista Vanessa Muen Wei, quien deslumbró con obras de Schumann, Debussy y Beethoven, que se convirtió en una extraordinaria presentación de gran exigencia técnica y sensibilidad artística.

La programación también destacó por su diversidad cultural y literaria. En Plazuela 450, se llevaron a cabo presentaciones editoriales como De la tierra y fuego. Juguete tradicional de microalfarería, obra que rescata el valor de las tradiciones artesanales, así como el libro Construyendo una cultura solidaria y cooperativa, que abrió un espacio de reflexión sobre la economía social solidaria.

En el Foro de las Infancias, la agrupación Legión Cuentera cautivó a las familias con una propuesta escénica lúdica, mientras que en el Teatro Ramón López Velarde, la compañía Ni pies ni cabeza presentó Awkard Latino, una obra contemporánea que generó reflexión en el público.

Otros espacios emblemáticos de la ciudad también fueron escenario de experiencias memorables. El Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez albergó la presentación del Cuarteto Romanza, mientras que la Nave del Ex Convento de San Francisco, del Museo Rafael Coronel, recibió al Ensamble Mictlán, con el recital Metrópolis. Por su parte, el Ensamble de Cámara Zacatecano ofreció un concierto destacado en el Templo de Nuestra Señora de Fátima, reafirmando la calidad musical del talento local.

La actividad en plazas públicas mantuvo un ambiente festivo y cercano, con presentaciones como las de Jorge Flores y Marcela González, en Plazuela Miguel Auza, así como el espectáculo Cantores y cantares de Zacatecas, en el Foro Orígenes. La jornada cerró con gran energía, gracias al Conjunto Río Grande, cuya actuación consolidó un final lleno de tradición y entusiasmo colectivo.

Con una programación que articula música, literatura, teatro y propuestas para todas las edades, el Festival Cultural Zacatecas 2026 continúa consolidándose como una plataforma de encuentro artístico de alcance internacional, capaz de transformar la ciudad en un escenario vivo de cultura y expresión.

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