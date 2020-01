Espera Benjamín Medrano les regresen los 7.5 mdp pagados por contrato de Ricky Martin

Zacatecas, Zac.- No obstante que ya transcurrieron más de tres meses de que el Patronato de la Fenaza 2019 interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por la suspensión de la presentación del cantante Ricky Martin, el coordinador General del Patronato espera les regresen los 7.5 mdp pagados por la contratación.

“A mí lo que menos me interesa es que Ricky Martin pudiera regresar a Zacatecas porque el daño ya nos lo hizo, moralmente nos dolió mucho a los zacatecanos” manifestó al cuestionarle los avances de la denuncia interpuesta contra José Tajonar Andere, representante de la empresa Kasst Agency, encargada de la contratación de los artistas para la Fenaza del año pasado.

Tajonar Andere fue acusado de fraude, pues al empresario por la presentación del artista puertorriqueño en el Multiforo cobró 7.5 millones de pesos, sin embargo el cantante boricua no se presentó en la fecha programada, por este motivo, el Patronato de la Fenaza 2019 interpuso dicha denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), el pasado 23 de septiembre.

En este sentido, Medrano Quezada expresó que el señor Tajonar Andere interpuso un amparo contra un auto de vinculación a proceso, lo que ha permitido a varios zacatecanos que tenían también problemas con este empresario les empiecen a pagar.

Mientras que con el Patronato de la Fenaza 2019, dijo que tuvieron un acercamiento y les hicieron una propuesta, sin embargo y no obstante que ya transcurrieron más de tres meses de haber interpuesto la denuncia ante la FGJE, dijo que “si bien es cierto que hay un documento que incumplieron, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, créanme sinceramente”.

Agregó que “en el contrato que nosotros ya tenemos físicamente y que nos lo dio a conocer la Fiscalía, porque ahí lo presentaron, dice que ellos habían podido pagar hasta el último momento, entonces, fue un mal entendido entre quién nosotros contratamos para llevar a cabo la logística del evento y la gente de Ricky Martin, esperamos recuperar ese dinero y poder generosamente ampliar las expectativas de nuestra feria”.

El encargado del Patronato, respecto al plazo para que les sea regresado el dinero, indicó que el demandado es el que tiene la presión porque el juez federal otorgó una nueva fecha para la audiencia constitucional, pero si ese día la autoridad judicial no le concede el amparo y la protección de la justicia federal, se tendrá que sujetar al procedimiento, pero privado de su libertad.

“Él (José Tajonar) lo que menos quiere es estar preso, quiere tiempo para tratar de arreglar y nosotros no estamos peleados ni con él ni con nadie, nosotros no pretendemos pelearnos, imagínate, pudiera ser más fácil para nosotros instaurar una demanda en Estados Unidos contra Ricky Martin y decir que no cumplió y no sé cuánto, pero las cosas no se arreglan así, porque podemos ganar la demanda pero se va a acabar este quinquenio y no vamos a ver ese dinero”.

Por tal motivo, dijo finalmente “prefiero que lleguemos a un buen acuerdo, haya sido la causa que haya sido, el daño ya está hecho, y no me lo van a recuperar, aunque viniera Ricky Martin en febrero o marzo, creo que al contrario tendríamos que hacer una erogación casi de 4 millones de pesos adicionales, porque habría que pagar los traslados, el equipo de audio y no hay una fecha que convenga a Zacatecas, como febrero o marzo, traerlo solamente por decir que era la feria y ese dinero bien valdría la pena mejor invertirlo en tres o cuatro artistas en la Feria Nacional en septiembre”.