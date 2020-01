Podrían modificar Protocolo Alba en Zacatecas: Fiscal

Zacatecas, Zac.- En Zacatecas, el Protocolo ALBA implementado para la búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas y/o ausentes en el territorio mexicano, se podría revisar y modificar, no así la Alerta AMBER, por ser un mecanismo nacional ya establecido, indicó Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Al cuestionarle la falta de resultados positivos de estos mecanismos de búsqueda en 2019 y si prevén modificarlos en este año, Murillo Ruiseco, argumentó que la Alerta AMBER “no podemos modificarla porque es un protocolo nacional, entonces ese protocolo así tiene que operar, el que podemos revisar y modificar es el protocolo ALBA que se hace en coordinación con distintas instituciones y que seguramente lo estaremos revisando para tener mayor eficacia”.

Respecto al trabajo a realizar luego de la aprobación de Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Convenida por Particulares en el Estado de Zacatecas que entrará en vigor el próximo 2 de febrero, dijo que ya están trabajando, independientemente de la aprobación de la ley estatal con algunas particularidades.

Recordó que la Ley General de Personas Desaparecidas ya tiene algunos meses en operación y desde que entró esta ley en vigor, crearon la Fiscalía Especializada en el estado, la cual es un “espejo” de la legislación en la materia en el ámbito local.

Estas particularidades de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Convenida por Particulares en el Estado serían que existirá la posibilidad de un fondo estatal para apoyar a los familiares de personas desaparecidas.

Así mismo, agregó que tratarían de reforzar “nuestra fiscalía en personas desaparecidas. Tenemos que crecerla, tenemos que tener más personal capacitado y especializado, sobre todo para búsqueda de personas, de hacer un trabajo de sinergia, no hay que perder de vista que esta fiscalía trabaja con la Comisión local de Búsqueda de Personas del Estado de Zacatecas, entonces tenemos que fortalecer esa relación con la comisión tanto local como nacional”.

Ante la petición colectivos de familiares de personas desaparecidas en Zacatecas que exigieron al gobernador Alejandro Tello Cristerna y al secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, la destitución del comisionado local de Personas Desaparecidas, Javier Ramírez García, por considerarlo ineficaz al frente del organismo, el titular de la FGJEZ, refirió que “son dos funciones distintas, lo que hace el Ministerio Público es investigar en base a los datos que se tienen disponibles de acuerdo a los hechos que se han presentado y la Comisión de Búsqueda de Personas, es el primero contacto o eslabón que tienen precisamente los familiares de las personas desaparecidas”.

Murillo Ruiseco, no obstante, reconoció finalmente que “tenemos que trabajar de forma más estrecha, ojalá que también la comisión de búsqueda local se vea fortalecida con esta iniciativa de ley y que su estructura también crezca para poder cubrir el territorio zacatecano que es bastante amplio”.