UnDíaSinMujeres: Llaman a Paro Nacional el 9 de marzo

Redacción

Zacatecas, Zac.- Una vez más la iniciativa internacional para decretar un día de huelga de mujeres para la celebración del día 8 de marzo ya se lanzó en todo el mundo. Se trata de que ninguna mujer cruce las calles, no trabajar, no realizar labor alguna, no comprar nada, las niñas no deberán ir a la escuela, las mujeres en casa no deben guisar, ni limpiar, no ir a la oficina, y hacerse oír en las demandas fundamentales para cerrar las brechas de discriminación y expresar la indignación de cara a la violencia contra las mujeres.

Ya circula en redes con el hashtag #UnDíaSinMujeres, donde las cibernautas y blogueras, las usuarias de redes sociales en muchas ciudades de México hacen una invitación para sumarse a la huelga. Para México el 9 de marzo.

Imaginar ¿Qué sería de este país sin las mujeres? ¿Qué pasaría si tuviéramos un día sin mujeres? ¿Cuánto sufrirá la economía? ¿Quién hará el desayuno o el café? son algunas consignas que se han lanzado en redes sociales y en toda clase de chats privados.

El cartel electrónico, como puede leerse llama a: El 9 de marzo no salgas a trabajar, las niñas no van a la escuela, no vayas a la universidad, no cargues gasolina ni gas, no compres, nada no vendas nada”, como centro de la iniciativa. Gritar al sistema patriarcal que no se puede pensar en el mundo sin nosotras.

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, se instituyó en 1910 en Copenhague, capital de Dinamarca, durante la Conferencia Mundial de Mujeres, llamada por Clara Zetkin y adoptado por Naciones Unidas en 1975 con motivo de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer de los gobiernos.

Se dijo en la ONU que el 8 de marzo es un día para luchar por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Se celebra en muchos países del mundo. En algunos de estos países es fiesta nacional.

EL TEMA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2020 DE LA ONU ES: «SOY DE LA GENERACIÓN IGUALDAD: POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES»

El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) de 2020 es, Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres. El tema es conforme con la nueva campaña multigeneracional de ONU Mujeres, Generación Igualdad, que conmemora el 25º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que fue aprobada en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en Beijing, China, y es reconocida como la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

El año 2020 es un año decisivo para la promoción de la igualdad de género en todo el mundo, a medida que la comunidad mundial hace balance de los progresos obtenidos en la esfera de los derechos de las mujeres desde la aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing. También marcará varios otros momentos notables en el movimiento en favor de la igualdad de género: cinco años en ruta hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el 20º aniversario de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad; y el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres.

El consenso que está surgiendo a nivel mundial es que, a pesar de algunos progresos, el cambio real ha sido desesperadamente lento para la mayoría de las mujeres y niñas en el mundo. Al día de hoy, ningún país puede pretender que ha alcanzado la igualdad de género. Hay una serie de obstáculos que permanecen sin cambios en la legislación y en la cultura. Las mujeres y las niñas siguen siendo infravaloradas; trabajan más, ganan menos y tienen menos opciones; y sufren múltiples formas de violencia en el hogar y en espacios públicos. Además, existe una amenaza significativa de reversión de los logros feministas que tanto esfuerzo costó conseguir.

El año 2020 representa una oportunidad excepcional para movilizar la acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

La Observancia del Día Internacional de la Mujer 2020 por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar en la Secretaría de las Naciones Unidas, en Nueva York, el viernes 6 de marzo de 2020, de 10 a.m. a 12.30 p.m.

La Observancia tiene por objeto reunir a las próximas generaciones de mujeres y niñas líderes y activistas en favor de la igualdad de género con defensoras de los derechos de la mujer y visionarias que fueron indispensables en la creación de la Plataforma de Acción de Beijing hace más de dos décadas. El evento homenajeará a creadores de cambio de todas las edades y géneros, y en este se debatirá en torno al modo de enfrentar de manera colectiva las tareas inconclusas del empoderamiento de las mujeres y las niñas en los años venideros.

La Observancia incluirá discursos de altos representantes del sistema de las Naciones Unidas, un diálogo intergeneracional con activistas en favor de la igualdad de género, y actuaciones musicales.

Visite www.unwomen.org para obtener más información

Con información www.semmexico.mx