No podemos ser omisos en el tema de la corrupción y la injustica: Chávez Padilla

Zacatecas, Zac.-Hoy en día existen leyes que sancionan a los servidores que faltan a la legalidad, a la honradez, a la lealtad y la eficacia en la función pública, por lo que el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas, capacitan a los funcionarios municipales en el tema de responsabilidades administrativas.

Entre los temas tratados se consideraron la exposición general de la Ley de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Nacional Anticorrupción, así como las faltas administrativas, los debidos procesos, y los temas legales y jurídicos en el cumplimiento de las funciones.

Regidores, directores y jefes de departamento del municipio fueron partícipes de la plática respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de que conozcan los aspectos considerados en dicha ley para evitar el fincamiento de responsabilidades.

En su mensaje, el alcalde Julio César Chávez señaló que la charla es un acto de consciencia, respecto a los debidos procesos y los tratados internacionales que están obligados a cumplir por la mala imagen del país en el tema de la corrupción.

Habló sobre el incremento del agua y las acciones legales que están tomando para cumplir con la gente y que tengan derecho a defenderse, “si no defendemos, estamos dañando el patrimonio ciudadano”, puntualizó, “no podemos ser omisos en el tema de la corrupción ni en el de la injusticia”, señaló Julio César Chávez.

Asimismo, el alcalde exhortó a los asistentes a que traten bien a los ciudadanos, a ser pacientes, a que resuelvan si está dentro de sus posibilidades, y si no, “no le hagan perder el tiempo a la gente y sean sinceros con el ciudadano”, pidió.

Por otra parte, Julio César Nava de la Riva, contralor municipal, agradeció al alcalde por la disposición que ha tenido para transparentar todo, por fomentar mecanismos al interior del municipio, y por hacer posible la prevención e investigación a posibles faltas que puedan afectar a los recursos públicos.

Además, comentó que hay muchos funcionarios que no alcanzan a saber las dimensiones legales de las nuevas leyes que existen, por lo que es necesario este tipo de pláticas para orientarlos.

“Hemos avanzado mucho, hay un gran reto todavía por fomentar la cultura de la denuncia”, dijo el contralor.

Asimismo, la magistrada Raquel Velasco Macías reconoció la buena voluntad del alcalde Julio César Chávez por traer estas acciones para evitar incurrir en faltas en las responsabilidades de los funcionarios.

En su discurso, la magistrada expuso que en el Tribunal de Justicia Administrativa hay denuncias de funcionarios señalados y responsables de faltas administrativas, por lo que eso hay que evitar.

“Aun terminado el periodo en el que fuimos electos, la responsabilidad va a seguir”, comentó.

Asimismo, expuso ante los asistentes el sistema anticorrupción, las generalidades de la ley de responsabilidades y las faltas administrativas graves y sus consecuencias.

El ponente de la charla fue Víctor Hugo Araiza López, y también asistieron los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Raquel Velasco Macías y Gabriel Sandoval Lara, quienes respondieron las dudas de los funcionarios.

