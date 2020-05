Aún no hay fecha para el regreso a clases: gobernador

Zacatecas, Zac.-El gobernador Alejandro Tello Cristerna comentó que aún no se tiene información sobre el retorno a clases, y que de momento se está “midiendo con el Sector Salud cómo vamos y qué implicaría; también se tiene que hacer el análisis con el sector educativo, aunque ya hubo estados como Jalisco que anunció que no se regresará”.

Si está dentro de nuestras atribuciones y no generamos una problemática, el tomar una decisión en lo local, y tenemos que ver todas las vertientes. “Tenemos tiempo y el regreso aparente que se había anunciado es el primero de junio, pero en estos días iremos dando las noticias correspondientes”, agregó.

Además, consideró que el regreso para el día 17 de mayo, como se manejó también, es muy riesgoso, ya que los padres de familia no van a mandar a sus hijos a la escuela cuando aún se tiene el problema de incremento de contagios.

“Los niños, si bien corren menos riesgo, son portadores muy fuertes del virus y pudiesen estar siendo contraproducente la medida de tratar de regresar tan rápido. No lo veo factible en Zacatecas por la movilidad y la condición natural del magisterio y del estado mismo, para ir a dar o tomar clases; no así, aunque aún no es una definición, lo que pase el primero de junio”.