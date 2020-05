Con afecto y merecido reconocimiento

al personal del sector salud, por el

trabajo profesional que realizan en favor de

los zacatecanos y de México.

Por Salvador del Hoyo B.

Zacatecas, Zac.-A 50 días de que comenzó la contingencia sanitaria y debido a que un porcentaje de la población (que no tenía que hacer nada fuera de sus hogares) incumplió las medidas implementadas para evitar que crezca la cantidad de contagios de COVID-19 (coronavirus), a partir de ayer se implementó, en Zacatecas, el programa Hoy no Circula. Los vehículos no circularán dos días a la semana.

El Gobernador, Alejandro Tello, decidió implementar esta medida temporal ante la negativa de algunos ciudadanos de cumplir la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hubo voces en contra, pero la mayoría entendió que, debido a la negativa de “guardarse” en casa, se deben adoptar restricciones más drásticas. Todo por el bien de la sociedad.

Se decidió comenzar con este programa el día de ayer, 10 de mayo “Día de las Madres”, para evitar que los zacatecanos salieran en masa –como sucedió El Día del Niño-, con el fin de visitar a sus madres, comprar regalos, etc. Incluso los panteones de la ciudad, zona conurbada, y varios municipios, fueron cerrados, para evitar aglomeraciones riesgosas de contagio.

Derivado de este primer día de operación del Hoy no Circula, las autoridades informaron que fueron retenidos un total de 143 vehículos, en varios retenes que se ubicaron en varias vialidades de la zona conurbada. Según el director de la Policía de Vialidad, Osvaldo Caldera, no se registró ningún problema serio con las personas que circulaban en sus vehículos impedidos para transitar.

Alejandro Tello fue muy insistente en señalar que esta medida es única y exclusivamente para cuidar la salud de los zacatecanos y evitar más contagios, y más fallecimientos. Al momento, en nuestra entidad, han muerto 19 personas y se tienen registrados 155 casos positivos.

Pese a la polémica que se generó por esta nueva determinación, ayer comenzó a aplicarse este programa en el Estado. Estos vehículos que se retuvieron podrán ser reclamados en 48 horas y no deberán pagar ni arrastre, ni pensión; ni deberán cobrarse a sus propietarios ningún adeudo que se tenga.

Preservar la salud de la sociedad es una responsabilidad del gobierno estatal y, ante la contingencia sanitaria mundial que vivimos, está facultado (como autoridad en materia de salud) para implementar cualquier medida que busque proteger a los ciudadanos. El Hoy no circula estará en funcionamiento, sólo el tiempo que dure la contingencia sanitaria.

Hay que recordar que los únicos responsables de que se apliquen cada vez medidas más drásticas, son aquellos ciudadanos que todavía no entienden la gravedad que estamos viviendo. Poco les ha importado que haya más de 35 mil casos positivos en el país y, lo más lamentable, que ya fallecieron 3,465 mexicanos (cifras de ayer por la noche). Hay que esperar los números de hoy.

Cumplamos nuestra responsabilidad. Si seguimos las indicaciones de las autoridades sanitarias, esta contingencia no se extenderá todavía más y así podremos retornar a nuestras actividades.