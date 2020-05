Se pierden 1500 empleos en la industria de la construcción en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de construcción (Cmic) delegación Zacatecas, Pascual González Ramírez, declaró que derivado de la contingencia sanitaria por pandemia de Coronavirus (Covid-19), en este sector se han perdido aproximadamente mil 500 empleo.

Así mismo, dijo que toda la obra pública que realizarán este año será del gobierno federal, por lo que están a la espera de que lleguen al estado 100 millones de pesos anunciados por el Gobernador Alejandro Tello Cristerna hace aproximadamente 12 días para que las empresas afiliadas comiencen a trabajar.

González Ramírez, entrevistado sobre varios temas comentó también que actualmente el número de empresas afiliadas a la Cmic delegación Zacatecas suman un total de 162 empresas, recordó que en 2018 el número fue de 296 y el año pasado bajó a 202. Este año la meta es llegar a afiliar 219 empresas.

Comentó además que la industria de la construcción por contingencia sanitaria no está considerada como una actividad esencial, sin embargo, refirió que han realizado en oficinas centrales un protocolo para que en las obras se pueda continuar laborando.

Agregó que debido a que el gobierno estatal este año, no destinó presupuesto para este sector, la mayoría de las empresas afiliadas a la Cmic traen obras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la dependencia federal sí está considerada como esencial.

Para que la mayoría de las empresas de la construcción puedan ejecutar obra, manifestó más adelante que han dialogado con el Gobernador Alejandro Tello, para externarle que a una empresa constructora no le den más de dos contratos, “esperemos que sea de manera individual, aunque eso es de acuerdo a la ley” reconoció.

Apuntó que la mayoría de las licitaciones emitidas por la SCT afortunadamente en lo que va de este gobierno, el 99% de las obras estatales han sido para empresas zacatecanas “más o menos andamos como en un 60% para empresas de zacatecas y un 40% para empresas de otros estados, pero en el monto vamos más arriba, aproximadamente es como es 70% del importe contratado para empresas zacatecanas y el 30 para constructoras de otros estados”

El presidente de la Cmic en Zacatecas, para concluir dijo que para sumarse a las acciones en beneficio del sector salud en la entidad, este día “a través de nuestros afiliados estamos haciendo una colecta para entregarla a la Uneme –Covid para implementos médicos que ocupe”.