La Rendija… Marco Flores reparte despensas sin respetar medidas sanitarias

Marco Flores reparte despensas sin respetar medidas sanitarias

Por medio de un video compartido en redes sociales, el cantante y líder de la Banda Jerez, Marco Flores, lanzó un reto a músicos, empresarios, gobernadores y presidentes municipales a “dar un poco a la gente de lo mucho que nos ha dado”, repartiendo despensas para quienes estén desempleados por la pandemia de coronavirus, pero, sino tomar las medidas sanitarias como evitar concentraciones masivas de personas y la sana distancia.

Tal es el caso que este domingo, el artista repartió productos básicos en el puente ubicado en la zona de las grandes tiendas de autoservicio del área metropolitana, sitio al que acudió la gente en un buen número. El cantante llegó a caballo en una mini cabalgata con otros tres cabalgantes y la banda tocando. Ahí estaba su hermana la regidora Nancy Flores.

No se puede negar que haya sido una buena acción para apoyar al gremio de los músicos, desfavorecido por la falta de trabajo en estos días de pandemia y a algunas otras personas más que llegaron al lugar, lo cuestionable es el hecho de que cuando estamos en emergencia sanitaria y según las autoridades de salud, estamos justo en el pico más alto de contagios, el cantante, de manera totalmente irresponsable haya convocado así a la gente, sin protocolo de protección alguno. Basta un ejemplo, el mismo artista llegó sin cubrebocas y se puso a abrazar, besar, cantar, bailar y tomarse selfies con los asistentes.

Omisión de las autoridades

En esta congregración de personas, sin respeto a las medidas sanitarias que son obligatorias en estos momentos, destacó la omisión de las autoridades, quienes no intervinieron para disuadir la concentración de personas, mucho menos pedir a las personas respeto a dichas medidas sanitarias. Sólo se observó a elementos de la Policía de Seguridad Vial que se dedicó a desviar el tráfico, al parecer, para evitar se concentrara un mayor número de personas. La Policía de Proximidad del Ayuntamiento de Zacatecas, ni sus luces. Caray, habrá sanciones por esto? Es la pregunta.

Ojalá que se pudiera encontrar la manera de apoyar pero sin poner en riesgo a las personas, que ante la necesidad acuden a donde tienen oportunidad de recibir algún apoyo y viene a ser esta acción un contraste claro en relación con las autoridades estatales y municipales, quienes brillaron por su ausencia en la prevención y disuasión de la concentración de personas y en el apoyo con víveres.

Si se pretende que las familias permanezcan en sus viviendas, sin salir a trabajar y apenas con algunos pocos recursos para sobrevivir, es claro que requieren del apoyo de las autoridades. En el tema, no se ve acción.

Julio César pide descuentos en JIAPAZ…

Luego de más de 60 días de aislamiento voluntario, derivado de la pandemia ocasionada por el Coronavirus, el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez, hizo un exhorto a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) para que haga 50% de descuento en los cobros por el servicio del vital líquido para los meses de junio y julio.

Lo anterior, dijo, tomando en cuenta que la señalada crisis sanitaria ha causado un profundo desajuste en la economía de las familias.

“Se trata de un tema de sensibilidad, de empatía social, de solidaridad, pero, sobre todo, de humanidad, que hoy más que nunca requiere nuestra gente”, aseguró el alcalde. Se ve difícil, pero ya veremos la respuesta del organismo operador del agua en Morelos, Vetagrande, Zacatecas y Guadalupe.

Precio de cerveza, sin regulación…

Ante el desabasto de cerveza en expendios y tiendas, los comerciantes hacen “su agosto” y suben los precios de manera exorbitante. Hasta en 600 pesitos se consigue un “six” y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no hace acto de presencia.

Es evidente que la cerveza forma parte básica de la cultura y la costumbre gastronómica, y un sinnúmero de personas padece la necesidad de consumirla. Por ello, acude a los expendios y la adquiere al precio que sea, dañando su economía aún más a propósito de la falta de empleos.

Sería conveniente hacer acto de presencia por parte de la autoridad y aplicar sanciones a quienes no respeten las normas básicas del comercio.

Regreso a trabajar, por partes…

El titular del Poder Ejecutivo del estado anunció recientemente que se tiene previsto el regreso de la burocracia gubernamental a sus actividades para el primero de junio. El regreso se dará tomando una serie de medidas que serán anunciadas este lunes a los medios de comunicación y a la sociedad en general.

Como excepciones, adelantó Alejandro Tello Cristerna que aquellos empleados que padezcan una enfermedad como hipertensión o diabetes, entre otras, se quedarán en casa por un tiempo más. Lo mismo, aquellos padres de familia que tangan hijos menores de 12 años.

El retorno se dará en medio de estrictas medidas sanitarias y serán respetados los protocolos de seguridad, dijo el mandatario.

Los detalles los conoceremos en breve, pero dejó en claro que quienes no padezcan alguna de las enfermedades mencionadas, regresarán a sus labores y que no se vale inventar padecimientos, como al parecer, ya se dio el caso.

