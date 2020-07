Quita gobierno federal recursos a bibliotecas para dárselos a colectivos de artistas: Simitrio Quezada

Zacatecas, Zac.- Simitrio Quezada Martínez, Coordinador Estatal de Bibliotecas Públicas en Zacatecas afirmó que no recibió ni un solo peso de los 800 mil que este año asignaría la Secretaría de Cultura del gobierno federal, luego de distribuir 30 millones de pesos a las bibliotecas públicas de todos los estados de la República.

Ante la contingencia sanitaria por la pandemia mundial generada por el Coronavirus (Covid-19), y por lo menos dos colectivos nacionales de artistas independientes, No vivimos del aplauso y Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (MOCCAM), señalaron que la distribución presupuestal federal fue modificada.

En este sentido, Quezada Martínez, indicó que “el punto es que debido a la famosa contingencia sanitaria y a la presión de los artistas independientes, dice la Secretaría de Cultura federal, saben que, ya instruimos a todas las Secretarías Estatales de Cultura o Institutos Estatales de Cultura, para que mejor no se les dé ese dinero a las bibliotecas, y sí se les destine a estos colectivos de artistas y a otras áreas”.

Cabe recordar que integrantes del movimiento No vivimos del aplauso Zacatecas, el pasado miércoles 24 del mes en curso, informaron en la explanada del Congreso local que “hay testimonios públicos en los que se hace referencia de la reasignación de 800 mil pesos que originalmente eran para la dirección general de bibliotecas y que serían para atender las peticiones de No vivimos del aplauso y nunca hubo la intención de incluirlo como parte de la respuesta a nuestras peticiones”.

Simitrio Quezada por su parte y ante la modificación presupuestal, expresó que ha sido uno de los Coordinadores Estatales de Bibliotecas que se ha quejado públicamente, mostrado su inconformidad con la Secretaría Federal de Cultura porque, dijo, no está dispuesto a que por un lado, en el discurso se les quiera apapachar y se les diga que por primera vez en la historia de este país, se les van a destinar 30 millones de pesos a las bibliotecas públicas de México.

Sin embargo, llegado el momento se les diga, “saben que, etiquétenlos, Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) reetiquétalos y mejor no les damos nada. Creo que hay una fuerte inconsistencia entre el discurso y la realidad. Le decía al director general de bibliotecas, Marcia Arriaga Navarro, que se aprovechan hasta cierto punto de que jamás van a ver a los bibliotecarios haciendo un plantón, en un palacio de gobierno o cerrando una vía de comunicación o en una marcha de protesta. El bibliotecario muy generoso, ha aprendido a sobrevivir con un salario de mil 500 a la quincena y ha sabido desarrollar su tarea de asistencia a los trabajos escolares, a la promoción de la lectura”.

Destacó que los 800 mil pesos esperados de la federación, “nosotros ya habíamos trabajado la distribución, 400 mil pesos iban a ser para capacitación, 200 mil pesos para nuestro programa estatal de fomento a la lectura y 200 mil pesos para lo que se nos hace más importante: la adquisición de libreros, computadoras, inmobiliario, para hacer una bolsa igualitaria con municipios de uno por uno, entonces, todo ese programa se cayó”.

Reconoció que lo anterior no fue posible porque aunado a lo anterior, primeramente dijo que la Coordinación Estatal de Bibliotecas, no cuenta con otros ingresos “no tenemos recurso estatal para hacer esta iguala y los 200 mil pesos que esperábamos que nos diera el gobierno federal, no quedó ni un solo peso para el estado de Zacatecas”.

Agregó que este año, la Coordinación Estatal de Bibliotecas, solo dispone del apoyo del gobierno estatal, cerca de 600 mil pesos, “que nosotros estuvimos aplicando en ludoteca, en materiales de limpieza, en combustibles, en viáticos, en supervisiones, en material para los cursos que alcanzamos a desarrollar en este año. Es presupuesto regular, nosotros esperábamos que este año fuera más de Un millón de pesos, lamentablemente no se pudo lograr una ampliación de este presupuesto”.

Quezada Martínez comentó finalmente que en Zacatecas, “tenemos bibliotecas en muy malas condiciones. hay que decirlo, el problema es que luego para algunos funcionarios es difícil dar este tipo de declaraciones, porque les dan un coscorrón, o porque les dicen te estás dando un balazo en el pie. El problema es que por vivir en el discurso del autoengaño, luego no pueden solucionar las cosas”.