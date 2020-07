La Rendija… Alejandro Tello, orgullo del PRI

Staff / MIRADOR

Alejandro Tello, orgullo del PRI…

En el Comité Directivo Nacional del PRI se sienten muy orgullosos del Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; esto, no sólo porque el ex senador ha hecho un gobierno responsable y ordenado, a tal grado que no ha necesitado contratar nueva deuda para cumplir con el compromiso de construir obra pública y generar empleos; también, porque ahora es uno de los mandatarios mejor calificados del país, pues la encuestadora Arias Consultores lo ubica en el quinto lugar nacional de aprobación con un 52.2%, lo que demuestra que su administración ha venido de menos a más, dando buenos resultados a favor de la ciudadanía.

Y no sólo en popularidad anda bien el zacatecano Alejandro Tello, también es considerado como uno de los líderes que mejor manejo ha realizado de la pandemia COVID-19; su estado es uno de los tres que menos casos positivos tienen y esto ya se ve reflejado en las encuestas como la de México Elige, que se publicó esta semana, donde Tello tiene una aprobación social del 77.6%, empatado con su homologa de Sonora, Claudia Pavlovich.

Tal parece que el cielo que parecía cruel para los priistas de Zacatecas empieza a despejarse, gracias al buen trabajo de su líder Alejandro Tello.

Registra Zacatecas cifra récord de contagios…

Luego de una semana de incremento considerable en el número de contagios por coronavirus, este martes se registró una cifra récord de casos positivos con 65. De acuerdo a información de Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, en Zacatecas, hasta este martes 7 de julio hay 1198 casos positivos, 129 fallecimientos, 436 personas recuperadas, 2687 pruebas realizadas con resultados negativos, 633 casos activos y 72 casos sospechosos, por lo que, hoy, más que nunca, sigue siendo vigente el “Quédate en casa”.

Y a quienes no tienen la oportunidad de permanecer en casa por tener que salir a trabajar, la recomendación es hacerlo con las medidas de prevención que las autoridades promueven todos los días, como el uso de cubrebocas o caretas, uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos, limpieza profunda de sus áreas de trabajo y la sana distancia.

Sin embargo y pese a la importante recomendación de quedarse en casa, ésta sigue siendo ignorada por muchas personas que sin necesidad y sin tener actividades esenciales que realizar, salen de sus hogares y circulan por las calles, en comercios y distintos sitios, lo que ha provocado que se incrementen significativamente los contagios.

Inseguridad y Pandemia…

Dos flagelos se dejan sentir fuertemente en el mundo, el país y la entidad. Por un lado, el número creciente de contagios que se reporta prevé un panorama de preocupación fundada en las autoridades sanitarias y administrativas, aunque no así en la sociedad en general. Se ve una importante cantidad de personas en las calles, sin motivo aparente para estar en la vía pública, y sin la debida protección del cubrebocas.

También se reporta por parte de Seguridad Pública municipal de la capital que varios encuentros deportivos tuvieron que ser interrumpidos el fin de semana, tanto en la ciudad de Zacatecas como en las comunidades, ya que jugadores de futbol, beisbol y rebote insisten en hacer uso de las canchas a pesar de la prohibición.

Fiestas particulares también han sido canceladas por parte de la Policía de Proximidad y hasta tamborazos en la colonia Lázaro Cárdenas y plazuela del Vivac fueron interrumpidas, a pesar del descontento de la población.

La situación es delicada, y para muestra, la cifra de 65 contagios tan sólo este martes, con la cual ya tenemos 1198 casos de Coronavirus, en un aumento alarmante durante los últimos días, y aún así, todavía hay personas que piensan que se trata de una mentira.

Por otra parte, siguen reportándose hechos violentos en diversas partes de la entidad y la ola de inseguridad se sigue sintiendo de forma implacable. Sobre todo en Fresnillo, continúan las ejecuciones y el hallazgo de cadáveres, 14 los más recientes, lo que mantiene a la demarcación como foco rojo.

Mal panorama, sin mencionar la severa crisis económica en la que están sumidos cientos de negocios y, por ende, familias zacatecanas.

Primeros brotes electorales

Los primeros intentos de alzar la mano surgen en la jerga política de Zacatecas. Ante las próximas elecciones ya se sienten movimientos para alianzas, pactos y asociaciones. Esto, ante la mirada atenta de las autoridades electorales, quienes ya se manifestaron en el sentido de sancionar a quien participe en actos anticipados de campaña. La ley es clara, y hay que darle tiempo al tiempo para esperar los plazos oficiales, según las condiciones que dicte la pandemia.

Convocatoria

Lo que sí está vigente es la invitación del Instituto electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) a la sociedad en general a que participe en el proceso de selección de consejeros distritales y municipales. La convocatoria se puede consultar en la página oficial del Organismo, de manera que todos los interesados en tomar parte activa en las actividades pueden ya presentar su documentación.

Espacios públicos, cerrados

Han sido claras las directrices: no hay espacios deportivos, parques o centros de reunión abiertos a la población. Tanto Incufidez como la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) se encargarán de supervisar que no haya personas en estos lugares, y las sanciones pueden venir para quienes no acaten la disposición. Además, el uso de cubrebocas es obligatorio en Zacatecas. Hay que tomarlo muy en cuenta.

La Fenaza, en veremos

Ni se descarta ni se aprueba. Todo dependerá de la situación en que esté la entidad para las próximas semanas para que se pueda llevar a cabo la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza), según se dio a conocer por parte del titular del Poder Ejecutivo. Es una posibilidad, también, que se posponga algunos meses, pero lo más importante es salvaguardar la salud de los zacatecanos.

A como dé lugar…

Un lugar donde se ha visto diariamente a una gran cantidad de personas es en todo el trayecto del parque Arroyo de la Plata, mayormente en el teatro al aire libre, donde practican actividades deportivas sin que las autoridades, ni de Guadalupe ni de Zacatecas, hagan cumplir las normas de prevención. Esto es una prueba de que la movilidad urbana ha ido en aumento en la capital del estado, zona conurbada y Guadalupe, sitios donde ha venido subiendo de manera alarmante el número de contagios en las últimas semanas.

Lo mismo se puede ver en las calles y avenidas, donde muchas personas ni siquiera se toman la molestia de utilizar el cubrebocas para protegerse y proteger a los demás.

Llegan las lluvias…

Con la temporada de lluvias comienza un nuevo ciclo de vida para toda la población. El campo cobra vida y las calles una limpieza nueva. Sin embargo, es tiempo también de aplicarse para desazolvar puentes, pasos de arroyo y alcantarillas. Ya hemos tenido malas experiencias con inundaciones, y deberán tomarse cartas en el asunto por parte de las autoridades. Hay mucho qué hacer en la materia también por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (PC), que anunció su plan de contingencia por la temporada, pero sus esfuerzos deben ser respaldados por los municipios y el estado.