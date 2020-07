Sigue problema de fiestas y reuniones en las comunidades de la capital: Ulises

Zacatecas, Zac.-En la capital, el comportamiento de la ciudadanía ante Covid-19 y restricciones adoptadas debido a la pandemia, ha sido solidario y comprometido, pero también, algunos han sido irresponsables pues se han visto casos lamentables, reconoció el presidente municipal, Ulises Mejía Haro.

En este sentido, refirió también que pese a ser la ciudad donde cohabitan los tres órdenes de gobierno, los hospitales Covid, las centrales de abasto y camionera; la lucha se ha mantenido de frente, de la mano con el estado, la federación y por supuesto de la ciudadanía.

En lo que respecta a las comunidades del municipio donde más se presenta este problema según informes de la policía de proximidad, debido a que continúan haciendo treguas de rebote, bailes donde incluso se registró una riña el fin de semana pasado, afirmó que se ha elevado la presencia de la corporación en esas localidades y no se tienen casos recientes de infectados por Covid-19, además de que se trabaja de la mano con delegados y delegadas, sobre todo con apoyos alimenticios mediante la Campaña “Compartiendo Esperanza” implementada por el Ayuntamiento y el Banco de Alimentos de Zacatecas.

Expuso también que se ha aplicado multas en más de 25 casos a ciudadanos que infringieron la ley de justicia comunitaria, luego de ingresar a un lugar acordonado, por lo cual el juez comunitario en base a la gravedad de la infracción determinó el pago de la multa, arresto hasta por 36 horas o bien trabajo comunitario que consiste en preparación de gel alcoholado o la adecuación de caretas que se distribuyen entre los capitalinos.

Puntualizó que a la fecha nadie ha realizado trabajo comunitario, todos los infractores, dijo, “prefieren pagar la multa, también con el ánimo de la propia prevención, no quieren entrar a la corporación, no quieren entrar al DIF, no quiere a desarrollo social ni a la oficinas de la corporación, pero esa preocupación, debió de haber existido desde el momento en que entraron a las canchas”.

No obstante que el uso de cubre bocas es obligatorio, el alcalde comentó que no se puede multar a ninguna persona por no usarlo, porque no está contemplado en la Ley de Ingreso del Municipio.

Sin embargo, hizo un exhorto a la ciudadanía a utilizarlo, en tanto que a los comerciantes, expresó que con ellos se puede ser más enfáticos por las autorizaciones de los protocolos de apertura en el contexto del Covid-19, tanto en la colocación de tapetes sanitizantes, portar cubre bocas, tener módulos de lavado de manos, obviamente tener agua potable, además de tener siempre a la vista la información institucional para enfrentar la contingencia sanitaria.