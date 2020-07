No debió permitirse construir cerca del arroyo: César Chávez

Zacatecas, Zac.- Julio César Chávez Padilla, presidente municipal de Guadalupe, informó que con motivo de las recientes lluvias registradas en la región se han atendido encharcamientos y taponamientos en distintas partes de la demarcación, tomándose medidas preventivas, además, ante una temporada “que pinta buena”.

Agregó que en comunidades se envió maquinaria para trabajar en bordos, informándose a Protección Civil Estatal y Nacional de las condiciones en que se encuentran los mantos acuíferos para que se estén monitoreando.

En el caso de Villas de Guadalupe, donde se presentaron casos de predios irregulares donde las personas habían hecho algunas excavaciones, ocasionándose daños en viviendas con inundaciones, dijo que el ayuntamiento tomó cartas en el asunto desde el principio de la administración.

“Todo lo que es el arroyo del Coyote, que está a espaldas, es factor importante. Quien dio los permisos para ese fraccionamiento lo hizo ilegalmente, aunque haya estado aprobado por Cabildo. La ilegalidad la marca la ley, además de que pones en riesgo la vida de las personas que habitan a un costado”.

Añadió que no se puede dar permisos de construcción si en estas condiciones, pero que se autorizaron cinco etapas aledañas al fraccionamiento en administraciones anteriores. “Ahora ya es un patrimonio adquirido por las personas, pero estaba podrido el sistema jurídico-administrativo por todo lo que se permitió”, dijo, y destacó la opacidad de los entonces encargados de dependencias urbanas estatales y municipales.

“Cuántos se tuvieron que hacer ojo de hormiga para no darse cuenta que fraccionamientos de esa magnitud estuvieran a un lado del arroyo. No quiero hablar de sobornos, porque no tengo pruebas, pero tampoco hace falta tener más de tres dedos de frente para darte cuenta que algo así no era ajeno a las autoridades de ese momento”, advirtió.

Hoy se pagan consecuencias tristes porque son propiedades que no se regalaron, sino que se vendieron en operación comercial pública, que se asentó en el Registro Público de la Propiedad del estado de Zacatecas y el tema “es digno de una investigación”.