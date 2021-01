Reconoce UAZ a la investigadora Margarita Martínez Fierro por su ingreso al Nivel III del SNI

Zacatecas, Zac.-La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a nombre del rector Antonio Guzmán Fernández, hizo un reconocimiento público a la docente investigadora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS), Margarita de la Luz Martínez Fierro, también líder del Cuerpo Académico UAZ-CA-207 “Medicina y Epidemiologia Molecular” y actual responsable del Doctorado en Medicina Molecular, por haber obtenido la distinción de Investigadora Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

La docente universitaria se ha destacado por su trayectoria académica y de investigación, por lo cual se ha posicionado como una de las investigadoras más importantes en el área de la salud a nivel nacional. Martínez Fierro se ha definido por su gran sentido de disciplina, tenacidad y esfuerzo constante y de estar siempre a la vanguardia junto a su equipo en técnicas avanzadas de la medicina, prioritariamente en la actual pandemia del nuevo SARS-CoV-2 (COVID-19).

Este reconocimiento, es una distinción por ser una investigadora comprometida con la institución, quien ha realizado significativas aportaciones a las ciencias de la salud a nombre de la UAZ, de la Unidad de Medicina Humana y del Estado.

La investigadora Margarita de la Luz Martínez Fierro con este nuevo logro dentro de su trayectoria profesional, suma un total de 18 distinciones académicas en las que resalta como Miembro del Registro CONACyT de Evaluadores Acreditados (RCEA); ha liderado y participado en 18 proyectos de financiación externa, uno de los más actuales fue el de “Fortalecimiento de la capacidad diagnóstica del Laboratorio de Medicina Molecular-UAZ para ampliación de la cobertura de tamizaje a poblaciones vulnerables en el estado de Zacatecas”.

En cuanto a artículos de investigación publicados en revistas de arbitraje estricto y con reconocimiento internacional indexadas, ha tenido una participación en aproximadamente 80, el más reciente se titula “The Roles of Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors in Human Diseases”; además ha colaborado en diversos capítulos de libros, tiene 3 registros de propiedad intelectual, presentación de más de 100 ponencias en congresos nacionales e internacionales, ha intervenido en más de 70 proyectos de investigación científica, 50 cursos de actualización científica, memorias de congresos, múltiples intervenciones como conferencista en cursos y congresos. Igualmente, con su formación académica de licenciatura, maestría, doctorado y como tutora de tesis, se ha destacado como gestora académica en proyectos y como evaluadora, entre otros logros más.

Algunos de sus temas de investigación son: Análisis proteómico de antígenos de superficie asociados con leucemia linfoblástica aguda tipo B para desarrollo de estrategias diagnósticas, pronósticas y/o terapéuticas de la enfermedad; Efecto de la administración de FGF2 y sHER2/neu durante el embarazo en un modelo murino de preeclampsia; Adquisición de equipo científico para la ampliación de la capacidad tecnológica y el fortalecimiento de la investigación en salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas; Habilitación de un área para producción y caracterización de proteínas de interés biotecnológico, por mencionar algunos.