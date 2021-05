Representa Claudia Anaya un proyecto inteligente y fresco

Zacatecas, Zac.- Fiel a su estrategia de mandar a las mujeres por delante para defenderlo, David Monreal se apoyó en la aspirante Miriam García, a quien usó como ariete para golpear a Claudia Anaya a la menor oportunidad, al ver que es la candidata más fuerte en el ánimo de la población zacatecana.

Por ello, en su mensaje de cierre, Claudia Anaya respondió a los señalamientos formulados. “No hay nada que decir de mí; sólo que siempre he estado de la mano de quien más lo necesita. Sí, con apoyos de diez mil en diez mil pesos, de 20 mil en 20 mil pesos; algunos los valoran más, otros los valoran menos”.

Señaló que la asociación civil a través de la cual su hermana gestiona apoyos para las personas en situación vulnerable no presenta observaciones ni de la Auditoría Superior federal ni de la estatal. “Pero no venimos a hablar de nuestros hermanos; si no, hubiéramos hablado del que tiene un hermano que tiene bodegas llenas de mariguana”, aseveró.

“Venimos a hablar de nuestras responsabilidades. David Monreal nunca acepta sus responsabilidad, siempre se victimiza y lo niega; así lo hizo en cadena nacional ante lo evidente”.

“Yo les invito a este proyecto, un proyecto inteligente, un proyecto fresco: el proyecto de tu amiga Claudia Anaya, quien siempre ha estado cercana, quien viene de una cultura del esfuerzo y del trabajo, soy una mujer que siempre ha estado cercana a Zacatecas y lo seguiré estando. Gracias por tu voto”.

CLAUDIA ANAYA DEMUESTRA DOMINIO Y CONOCIMIENTO DE LOS TEMAS PÚBLICOS

A lo largo de todo el debate, Claudia Anaya fue de las pocas candidatas que no leyó sus participaciones, demostrando con ello el dominio que tiene en los diferentes temas relativos a la gestión pública. En el bloque relativo al medio ambiente durante el Debate Gubernamental, Claudia Anaya señaló que el 80 por ciento de las aguas concesionadas en la entidad se va al sector agropecuario, 4% al sector industrial, mientras que 10% se destina al abastecimiento público. “Por eso es importante que modernicemos las líneas de conducción”, al referirse al alto desperdicio que hay por las tuberías obsoletas.

Se refirió también a su propuesta de atender los rellenos sanitarios y las plantas potabilizadoras. “Tenemos el conocimiento sobre el tema y lo vamos a resolver”, aseguró.

En cuanto al sector agropecuario, en el bloque respectivo, la aspirante se pronunció a favor de impulsar la agricultura por contrato, que da certidumbre a los campesinos. “Pero también necesitamos trabajar en la reconversión de cultivos. Hagamos lo que sea más inteligente para que tu cultivo tenga valor agregado”.

Recordó que el Crédito Ganadero a la Palabra fue eliminado incluso por el mismo gobierno federal, el cual recortó 3 mil millones de pesos de los 4 mil que inicialmente había destinado, precisamente a raíz de la corrupción a la fecha ha dejado observaciones pendientes de aclarar.

Aseguró que regresará el Tianguis Ganadero, el programa Concurrencia, además de que se construirán bordos para la captación de aguas pluviales y limpias para el sector rural.

Mientras tanto, David Monreal, lejos de defender su programa Crédito Ganadero, prometió que pondrá drenajes en el campo.

SE CONFUNDE DAVID MONREAL POR NERVIOSISMO

Durante el bloque sobre lucha anticorrupción, Claudia Anaya aseguró que David Monreal era corrupto desde que era presidente municipal. Al mostrar diversas publicaciones periodísticas que respaldan las denuncias ciudadanas al respecto, Anaya Mota afirmó que “incluso la gente de Fresnillo pedía su renuncia en aquel encargo, por desvíos, por mal uso de recurso público”.

“Fresnillo, ustedes ya vivieron la pesadilla de David Monreal; no hagan que todo Zacatecas la viva”, añadió la abanderada de la coalición “Va por Zacatecas”.

También comparó la escasa productividad de David Monreal Ávila como senador, quien durante 6 años presentó 55 iniciativas, es decir, 9 iniciativas al año, lo que representa una iniciativa cada 45 días, mientras que Claudia Anaya, quien se ha caracterizado por ser siempre una mujer trabajadora, durante 3 años en el mismo cargo presentó 345 iniciativas, al grado que fue reconocida como la Senadora más productiva de su legislatura.

Mientras tanto, Monreal Ávila aseguró que la Auditoría Superior de la Federación ya revisó su gestión, pero en su mano blandía una carpeta que ostentaba visiblemente el logotipo de la ASE, es decir, la Auditoría Superior del Estado. También se refirió al PRIAN, tartamudeando constantemente, quizá producto de su evidente nerviosismo.

Asimismo, Monreal no admitió que la ASF en dichas auditorías generó 11 recomendaciones, 6 promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 1 solicitud de aclaración y 2 pliegos de observaciones, donde hay 32.4 millones de pesos sin aclarar; entrega de apoyos por más de 126 millones de pesos a 2,209 beneficiarios que no reunían los requisitos; además, 596 beneficiarios “recibieron apoyos en demasía” por más de 22 millones de pesos, entre otras observaciones.

CONDENA CLAUDIA ANAYA RETIRO DE ESTANCIAS INFANTILES

Durante el Debate Gubernamental zacatecano, en el bloque relativo a Combate a la pobreza, Claudia Anaya, aspirante a gobernar Zacatecas, ante la pregunta ciudadana: “¿Qué acciones piensa tomar para apoyar a la población de cinco años y menos en términos de alimentación, salud y educación inicial?”, propuso el trabajo colegiado con los legisladores federales para que regresen los programas sociales a nuestra entidad.

Con gran precisión, Anaya refirió que “Morena nos quitó las estancias infantiles, un lugar donde se daba alimentación a los menores de cinco años; un lugar que era un espacio seguro para que las mujeres pudieran dejar a sus hijos y salieran a trabajar”.

Aseguró que el partido en el poder no sólo quitó estancias, sino becas, así como créditos para proyectos productivos, que tanto beneficiaban a las madres de familia. “Morena nos ha quitado muchos programas que fortalecían a las personas que tenían mayor vulnerabilidad”.

“Por eso tenemos que trabajar de la mano de los diputados federales, porque el 80% del presupuesto nacional federal se encuentra en la Federación. Es importante que voten por las y los candidatos de la coalición (Va por Zacatecas)”.

VOLVERÁ EL SEGURO POPULAR PARA ZACATECAS

“Tenemos que fortalecer la educación preventiva y la salud preventiva. Es muy importante trabajar en ello para fortalecer el sistema de salud. En mi gobierno vamos a gestionar el hospital de Especialidades”, dijo Claudia Anaya durante el bloque que sobre Salud se desarrolló durante el Debate Gubernamental organizado por el IEEZ.

Anaya Mota aseguró que impulsará a las especialidades como oncología, transplantología, cardiología, neurología y otras especialidades que sí se daban en el Seguro Popular y que se dejaron de dar con el modelo del Insabi.

Anaya Mota afirmó que en su gobierno se va a garantizar el acceso al cuadro básico completo de medicamentos, así como de las vacunas que hoy en día están faltando. Al afirmar que todas las personas tendrán acceso a la vacuna contra el COVID, enfatizó al personal de salud, administrativos y auxiliares como los primeros atendidos en esta necesidad.

“Tengan certeza, conozco muy bien el modelo de salud y lo vamos a fortalecer. En Zacatecas habrá atención médica de primer nivel, de segundo nivel y de especialidades”, aseguró, tras anunciar que “vamos a implementar el Seguro Popular” Zacatecano.

“Amigas y amigos del sector salud, ustedes han sido los héroes”, dijo, al reconocer que las y los trabajadores de este sector han estado siempre en el frente de batalla durante esta pandemia. “Nuestro reconocimiento no sólo de palabra. Vamos a impulsar el programa de formalización; necesitamos que entren a AFASA, pero no sólo eso: voy a conservar y a reforzar el programa de profesionalización y el programa de retiro voluntario, para que ustedes tengan acceso a movimientos escalafonarios. Estoy con ustedes. Estaremos al lado de ustedes y de su sindicato para que tengan mejores condiciones laborales”.